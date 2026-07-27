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Jantar Mantar Protest: जंतर-मंतर लाठीचार्जप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी, कोर्टात काय घडलं?

जंतर-मंतर लाठीचार्ज प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. डिजिटल पुरावे जतन करण्याचे निर्देश देत मंगळवारच्या सुनावणीकडे लक्ष लागले.

जंतर-मंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित लाठीचार्जप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आंदोलन म्हणजे लाठीचार्ज करण्याचा परवाना नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. या प्रकरणातील डिजिटल पुरावे जतन करण्याची मागणी करण्यात आली असून, पुढील सुनावणीत काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

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