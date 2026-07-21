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Dharmendra Pradhan यांच्या फोटोला काळे फासून मनसेचा निषेध | Delhi Protest

जंतर-मंतर लाठीचार्जच्या निषेधार्थ कल्याणमध्ये मनसेचे आक्रमक आंदोलन. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या फोटोला काळे फासून केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी.

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या युवकांवर झालेल्या कथित लाठीचार्जच्या निषेधार्थ कल्याणमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक आंदोलन केले. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मनसे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि महिला पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या छायाचित्राला काळे फासत पायदळी तुडवत केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. या आंदोलनाचा नेमका प्रकार काय होता? मनसे कार्यकर्त्यांनी कोणत्या मागण्या केल्या? पाहा संपूर्ण व्हिडीओ.

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