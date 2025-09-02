व्हिडिओ | Videos

Kolhapur Pulgalli Vanraj Gajanan: वडाच्या पारंब्या अंगावर, निसर्गासोबत गणरायाचं अनोखं रुप.. | Sakal News

Kolhapur News: कोल्हापुरातील कलाकाराने घडवलेली 21 फुटी ध्यानस्थ बाप्पाची मूर्ती ठरतेय राज्यात आकर्षणाचा केंद्रबिंदू; पुलगल्ली तालीम मंडळाचा वनराज गजानन रूप सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत भक्तांच्या मनावर मोहिनी घालतोय..

गणेशोत्सवात पुणे-मुंबईतील मूर्तींची चर्चा होत असते, मात्र यंदा कोल्हापूरच्या कलाकाराने साकारलेली 21 फूट उंच मूर्ती राज्यात लक्षवेधी ठरली आहे. ध्यानस्थ बसलेल्या बाप्पाच्या या अद्वितीय रूपाला सोशल मीडियावर मोठी दाद मिळतेय. पुलगल्ली तालीम मंडळाने साकारलेला वनराज गजानन रूपातील हा बाप्पा भक्तांसाठी विशेष आकर्षण ठरत असून दर्शनासाठी मोठी गर्दी होत आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Kolhapur
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Ganesh Fesitival

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com