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जरांगे पाटील मुंबईच्या दिशेनं रवाना, पोलीस परवानगी मिळणार? | Maratha Reservation

Manoj Jarange Patil: गणेशोत्सवात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारली

मुंबई पोलिसांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांना आंदोलनासाठी परवानगी नाकारली. गणेशोत्सवात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून पोलिसांनी ही भूमिका घेतली. तरी पोलीस परवानगी नसतानाही जरांगे पाटील जालन्यातील अंतरवाली सराटीहून मुंबईकडे रवाना झालेत. त्यामुळे आता मुंबई पोलीस जरांगेंच्या आंदोलनाला परवानगी देणार की पुढे काय होणार? हे पाहणं महत्वाचं असेल.

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