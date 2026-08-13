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Tukaram Mundhe: ‘तुमच्याकडे तलवार, पण डास मारण्यासाठी वापरता?...’ म्हणत मुंढेंना कोर्टानं का झापलं?

Mumbai High Court News: FDAच्या कारवाईदरम्यान राज्यभरातून सुमारे 2.45 कोटी रुपयांचा औषधसाठा जप्त करण्यात आला होता. कठोर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसंच, अशा प्रकारची कठोर कारवाई पुन्हा झाल्यास मोठा दंड ठोठावला जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

डास मारण्यासाठी तलवार वापराल, तर काय होईल? मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या अर्थात एफडीएच्या कारवाईवरून याच शब्दांत गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. एफडीएने आपल्या अधिकारांचा वापर करताना विवेक बाळगावा, असा स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिला आहे. काही विशिष्ट औषधांविरोधात एफडीएने केलेल्या कारवाईला कॅडिला फार्मास्युटिकल्सने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली.

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