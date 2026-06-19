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Omraje Nimbalkar: "इमोशनली चुकीचं, पण पॉलिटिकली बरोबर!" | Aaditya Thackeray, Operation Tiger

ठाकरे गटाला आणखी धक्का? ओमराजे निंबाळकरांनी दिले स्पष्ट संकेत

धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर नेमकं कोणाकडे झुकले आहेत? आणि आदित्य ठाकरेंबाबत त्यांनी केलेलं वक्तव्य ठाकरे गटासाठी धोक्याची घंटा आहे का? ठाकरे गटाचे सहा खासदार शिंदेसेनेच्या वाटेवर असल्याची चर्चा असताना, ओमराजे निंबाळकरांनी प्रथमच मौन सोडत आदित्य ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त केली आहे. एका वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत ओमराजेंनी पक्षांतराच्या चर्चांवर मौन सोडलंय. ओमराजेंनी नेमकं काय म्हटलंय आणि धाराशिव जिल्ह्यातली राजकीय परिस्थिती नेमकी कशी आहे? समजून घेण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहा

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