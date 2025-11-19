व्हिडिओ | Videos

Rajan Salvi ना Eknath Shinde चा मोठा धक्का, लेकाचं भावनिक पत्र Viral | Ratnagiri Nagarparishad | Sakal News

Ratnagiri निवडणूक राजकारण तापलं! शिंदे गटातून गेलेले माजी नगराध्यक्ष राजन साळवी यांना मोठा धक्का, मुलगा अथर्व साळवी यांची प्रभाग क्र. १५ मधील उमेदवारी शिवसेनेकडून नाकारली, स्थानिक राजकारणात खळबळ..

रत्नागिरी नगरपरिषद निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेच्या एका मोठ्या निर्णयामुळे स्थानिक राजकारणात अचानक खळबळ माजली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केलेले माजी नगराध्यक्ष राजन साळवी यांना धक्का देत त्यांच्या मुलगा अथर्व साळवी यांना प्रभाग क्रमांक १५ मधून उमेदवारी नाकारण्यात आली आहे. या घडामोडीनंतर साळवी गटात नाराजीचं वातावरण असून, हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या मोठा धक्का असल्याचं बोललं जात आहे. यामुळे रत्नागिरीतील निवडणूक समीकरणं आणखी गुंतागुंतीची बनली आहेत.

Uddhav Thackeray
Sakal Newspaper
Eknath Shinde
Sakal Media Group
ratnagiri nagarparishad
shivsena
Ratnagiri

