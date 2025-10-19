व्हिडिओ | Videos

सांगलीत आघाडीत बिघाडी, Uddhav Thackeray काय करणार? | Shivsena Politics | Sakal

Sangli जिल्ह्यात महाविकास आघाडी तणावात; स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीपूर्वी शिवसैनिकांनी मातोश्रीवर जाऊन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध तक्रार माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मांडली, बैठकीस निमंत्रण न मिळाल्याची खंत व्यक्त..

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्ह्यात महाविकास आघाडीतील तणाव उधाणावर आहे. ठाकरेंच्या शिवसैनिकांनी मातोश्रीवर जाऊन काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने संबंधित नेत्यांबाबत आपली तक्रार पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मांडली. शिवसैनिकांनी महाविकास आघाडीच्या कोणत्याही बैठकीस निमंत्रण न मिळाल्याची खंत व्यक्त केली, ज्यामुळे आगामी निवडणुकीसंबंधी असंतोष आणि राजकीय तणाव वाढला आहे.

