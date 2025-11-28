Panchang 28 November 2025: आजच्या दिवशी देवी कवच स्तोत्राचे पठण व ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

गौरव देशपांडे
Panchang 28 November 2025:
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*
☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार
☀ सूर्योदय – ०६:५२
☀ सूर्यास्त – १७:५२
🌞 चंद्रोदय – १२:५३
⭐ प्रात: संध्या – ०५:४० ते ०६:५२
⭐ सायं संध्या – १७:५२ ते १९:०४
⭐ अपराण्हकाळ – १३:२८ ते १५:४०
⭐ प्रदोषकाळ – १७:५२ ते २०:२८
⭐ निशीथ काळ – २३:५६ ते ००:४८
⭐ राहु काळ – १०:५९ ते १२:२२
⭐ यमघंट काळ – १५:०७ ते १६:२९
♦️ लाभदायक----
लाभ मुहूर्त– ०८:१४ ते ०९:३७ 💰💵
अमृत मुहूर्त– ०९:३७ ते १०:५९ 💰💵
👉विजय मुहूर्त— १४:१२ ते १४:५६
🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ)
🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)
🕉 शिववास – श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे
शालिवाहन शक १९४७
संवत्सर विश्वावसु
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – हेमंत
मास – मार्गशीर्ष
पक्ष - शुक्ल पक्ष
तिथी – अष्टमी (१८:४० नं.) नवमी
वार – शुक्रवार
नक्षत्र – शतभिषा (२१:३७ नं.) पूर्वाभाद्रपदा
योग – हर्षण (२८:३३ नं.) वज्र
करण – भद्रा (०६:५९ नं.) बव
चंद्र रास – कुंभ
सूर्य रास – वृश्चिक
गुरु रास – कर्क
दिनविशेष – भद्रा ०६.५९ प., दुर्गाष्टमी, कालभैरवाष्टमी, प.पू.पार्वतीदेवी पुण्यतिथी (पुणे), रवियोग २१.३७ नं.
🛑 विशेष- मार्गशीर्ष महिन्यालाच अग्रहायण असेही म्हटले जाते. भगवान श्रीकृष्णाने भगवद्गीतेत मासानां मार्गशीर्षोsहम् असे सांगितले आहे. अर्थात् मार्गशीर्ष महिना हा श्रीकृष्णाचा अत्यंत आवडता महिना मानला जातो. जाणून घेऊयात या महिन्याचे महत्व खालील युट्युब लिंकवर-
https://youtu.be/KxiCGriDWxM?si=iOkZ62hJELyRvYsP
👉 शुभाशुभ दिवस - स.०६:५९ नं. शुभ दिवस
👉 श्राद्ध तिथी - अष्टमी श्राद्ध
👗 आजचे वस्त्र – पांढरे
🛁 स्नान विशेष – बडीशोप किंवा शतावरी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.
👉 उपासना – देवी कवच स्तोत्राचे पठण व ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.
👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस गंध, तांदूळ दान करावे
🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – नारळ, खोबरं, मांस, स्त्रीसंग
🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी सातू खाऊन बाहेर पडावे.
👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे
