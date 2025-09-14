Hindi Speaking Countries: हिंदी भाषा केवळ भारतातच नाही तर जगातील 'या' 8 देशांमध्येही बोलली जाते

पुजा बोनकिले
हिंदी भाषा केवळ भारतातच नाही तर जगातील इतर आठ देशांमध्येही बोलली जाते.
14 सप्टेंबर 1949 रोजी हिंदीला भारताची अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता मिळाली.
जगभरात 60 कोटींहून अधिक लोक हिंदी बोलतात, ज्यामुळे ती तिसरी सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा ठरली आहे.
countries where hindi is spoken besides india list: दरवर्षी 14 सप्टेंबर रोजी देशभरात राष्ट्रीय हिंदी दिन साजरा केला जातो. 14 सप्टेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने हिंदीला भारताची अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारले आणि 1953 पासून हा दिवस हिंदी दिन म्हणून साजरा करण्याची परंपरा सुरू झाली. जगभरात 60 कोटींहून अधिक लोक हिंदी बोलतात, ज्यामुळे ती जगातील तिसरी सर्वात जास्त बोलली जाणारी भाषा बनली आहे. तसेच भारतासह आणखी कोणते देश हिंदी भाषा बोलतात हे आज जाणून घेऊया.
कॅनडामध्ये इंग्रजी आणि फ्रेंच या दोन भाषा बोलल्या जातात. परंतु त्यासोबतच हिंदी भाषिकांची संख्याही सतत वाढत आहे. भारतीय वंशाचे लोक मोठ्या संख्येने कॅनडामध्ये स्थायिक झाले आहेत आणि ते त्यांची मातृभाषा हिंदी जपतात. टोरंटो आणि व्हँकुव्हर सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये हिंदी भाषिक समुदाय मोठ्या संख्येने दिसून येतो. येथील सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम आणि सामाजिक मेळाव्यांमध्ये हिंदीचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो.
नेपाळमध्ये हिंदी ही दुसरी सर्वात लोकप्रिय भाषा मानली जाते. येथील लोक हिंदी सहज बोलतात आणि समजतात. भारताच्या जवळ असल्याने, नेपाळमध्ये हिंदी भाषिकांची संख्या बरीच जास्त आहे. येथील अधिकृत भाषा नेपाळी असली तरी, मैथिली आणि भोजपुरीसह हिंदी देखील मोठ्या प्रमाणात बोलली जाते.
१९४७ पूर्वी पाकिस्तान आणि भारत एकच देश होते. परंतु फाळणीनंतर पाकिस्तान वेगळे राष्ट्र बनले. फाळणीच्या वेळी अनेक कुटुंबे भारतातून पाकिस्तानात स्थलांतरित झाली आणि तिथेच स्थायिक झाली. म्हणूनच आजही पाकिस्तानमध्ये असे लोक राहतात ज्यांना हिंदी बोलता येते आणि समजते. पाकिस्तानच्या अधिकृत भाषा उर्दू आणि इंग्रजी असल्या तरी, पंजाबी, पश्तो, बलुची आणि हिंदी सारख्या भाषा देखील येथे बोलल्या जातात.
फिजी हा दक्षिण प्रशांत महासागरातील मेलानेशिया प्रदेशात स्थित एक अतिशय सुंदर बेट देश आहे. येथील वैशिष्ट्य म्हणजे फिजी हिंदी ही तेथील अधिकृत भाषांपैकी एक म्हणून ओळखली जाते. खरं तर, उत्तर आणि पूर्व भारतातील मोठ्या संख्येने स्थलांतरित फिजीमध्ये राहतात, ज्यांनी आजही त्यांची भाषा आणि संस्कृती जपली आहे. हेच कारण आहे की तिथे हिंदी मोठ्या प्रमाणात बोलली आणि समजली जाते. जर तुम्ही फिजीला भेट देण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला भाषेची अजिबात काळजी करण्याची गरज नाही, कारण तुम्हाला तिथे हिंदी बोलणारे लोक सहज मिळतील.
भारताच्या शेजारील देश बांगलादेशमध्येही हिंदी समजणारे आणि बोलणारे लोक आढळतात. ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून, बांगलादेश एकेकाळी भारताचा भाग होता, नंतर तो स्वतंत्र राष्ट्र बनला. येथील अधिकृत भाषा बंगाली आहे, परंतु इंग्रजी आणि हिंदी बोलणाऱ्या लोकांची संख्या देखील कमी नाही. म्हणूनच, जर तुम्ही बांगलादेशला प्रवास केला तर तुम्हाला हिंदी भाषेशी परिचित असलेले लोक नक्कीच सापडतील.
मॉरिशस हे भारतीय पर्यटकांसाठी एक लोकप्रिय ठिकाण आहे आणि येथे हिंदी भाषेला विशेष महत्त्व आहे. येथील सुमारे एक तृतीयांश लोक हिंदी बोलतात. जरी इंग्रजी आणि फ्रेंच येथील अधिकृत भाषा आहेत आणि स्थानिक लोक दैनंदिन जीवनात क्रेओल अधिक बोलतात, तरी हिंदीचेही एक मजबूत स्थान आहे. शाळांमध्ये हिंदी शिकवली जाते आणि भारतीय वंशाचे लोक ती अभिमानाने स्वीकारतात.
भारतीय समुदायाने ब्रिटनमध्ये हिंदी भाषा जिवंत ठेवली आहे. हिंदी ही येथे अधिकृत भाषा नाही, परंतु भारतीय स्थलांतरित आणि विद्यार्थ्यांमध्ये ती वापरली जाते. हिंदी चित्रपट, टीव्ही कार्यक्रम आणि साहित्यामुळे ब्रिटनमध्ये तिची लोकप्रियता वाढली आहे. भारतीय स्थलांतरित लोकसंख्येमध्ये वाढ झाल्यामुळे, हिंदीची व्याप्ती येथे सतत पसरत आहे, ज्यामुळे ब्रिटनमध्ये भारतीय संस्कृतीची झलक स्पष्टपणे दिसून येते.
अमेरिका हा इंग्रजी भाषिक देश मानला जात असला तरी, येथे हिंदी भाषिकांची संख्या मोठी आहे. भारतीय डायस्पोरामुळे अमेरिका हिंदी भाषिकांचे तिसरे सर्वात मोठे केंद्र बनले आहे. अहवालानुसार, येथे 6 लाखांहून अधिक लोक हिंदी वापरतात. मनोरंजक म्हणजे, हिंदी ही अमेरिकेत 11 व्या क्रमांकाची सर्वाधिक बोली जाणारी भाषा आहे.
डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.
हिंदी भाषा भारताबरोबर इतर कोणत्या देशांमध्ये बोलली जाते?
हिंदी नेपाल, मॉरिशस, फिजी, अमेरिका, ब्रिटन, UAE, सुरिनाम, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, गयाना, सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका, बांगलादेश यांसारख्या देशांमध्ये बोलली जाते, मुख्यतः भारतीय डायस्पोरामुळे.
नेपालमध्ये हिंदी बोलण्याचे प्रमाण किती आहे?
नेपालमध्ये सुमारे ८०,००० लोक हिंदी नैसर्गिकपणे बोलतात आणि ८०% लोक समजून घेतात, कारण भारताशी सांस्कृतिक आणि भौगोलिक जवळीक आणि भारतीय मीडियाचा प्रभाव.
फिजीमध्ये हिंदीची स्थिती काय आहे?
फिजीमध्ये हिंदी अधिकृत भाषा आहे आणि ३८% लोक (भारतीय वंशाचे) बोलतात, जी ब्रिटिश काळातील मजूर स्थलांतरामुळे विकसित झाली, आणि ती इंग्रजी व फिजियनसोबत बोलली जाते.
अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये हिंदी बोलणाऱ्यांची संख्या किती आहे?
अमेरिकेत सुमारे ६५०,००० हिंदी बोलणारे आहेत (११वी सर्वाधिक परदेशी भाषा), तर ब्रिटनमध्ये १.५३% लोक हिंदी बोलतात, मुख्यतः भारतीय डायस्पोरामुळे घरगुती वापरासाठी.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.