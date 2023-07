Bank FD Rates : त्वरा करा! या बँका देतायत FD वर 9% पेक्षा जास्त व्याज!

By

Bank FD Rates : रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षभरात रेपो दरात झपाट्याने वाढ केली आहे. त्याचा फायदा बँक आपल्या ग्राहकांना देत आहे. बँक बचत खाते आणि एफडी योजनेवर ग्राहकांना अधिक व्याज देत आहे. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही FD योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे.

आरबीआयने रेपो दरात वाढ केल्यानंतर बँकांनी एफडीवरील (FD) व्याज दरात वाढ केली आहे. त्यामुळे एफडीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी लोकांचे आकर्षण वाढू लागले आहे. मोठ्या संख्येने तरुणही आता एफडीमध्ये पैसे गुंतवू लागले आहेत. अनेक बँका एफडीवर 9 टक्क्यांपर्यंत व्याज देत आहेत. (Bank FD Rates : high interest rates on fixed deposits these banks offering over 9 percent)

रेपो रेट वर्षभरात एवढा वाढला

महागाईत घट झाल्याने रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात मदत झाली आहे. मात्र, पहिल्या एका वर्षात रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात झपाट्याने वाढ केली. एका वर्षात रिझर्व्ह बँकेचा रेपो दर 2.50 टक्क्यांनी वाढला आहे.

रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांचे नुकसान होत असतानाच काहीसा दिलासाही मिळाला आहे. रेपो रेट वाढल्याने कर्ज घेणे महाग झाले आहे. लोकांवर ईएमआयचा बोजा वाढला आहे. दुसरीकडे, बँकेने बचत खात्यांपासून ते मुदत ठेव योजनांपर्यंत व्याजदरात वाढ केली आहे.

रेपो रेटमुळे झालाय हा फायदा

गेल्या 1 वर्षात रेपो दरात सातत्याने वाढ होत असल्याने बँका पुन्हा एकदा FD वर 9 टक्क्यांहून अधिक व्याज देत आहेत. मात्र, यावेळी वाढीव व्याजदराचा लाभ नियमित ग्राहकांना उपलब्ध नाही. सध्या केवळ ज्येष्ठ नागरिकांना 9 टक्क्यांहून अधिक व्याजदराचा लाभ दिला जात आहे. (Investment Tips In Marathi)

Unity Small Finance Bank

ही बँक 181 ते 201 दिवसांसाठी 9.25 टक्के दर देत आहे. तर, 1,001 दिवसांच्या FD वर 9.50 टक्के व्याजदर आहे.

Fincare Small Finance Bank

ही बँक ज्येष्ठ नागरिकांना 1,000 दिवसांच्या एफडीवर 9.11 टक्के दराने व्याज देत आहे.

Jana Small Finance Bank

ही बँक ज्येष्ठ नागरिकांना 366 ते 499 दिवस, 501 ते 730 दिवस आणि 500 ​​दिवसांच्या मुदतीच्या FD वर 9 टक्के व्याज देत आहे.

Suryoday Small Finance Bank

ही बँक ज्येष्ठ नागरिकांना ५ वर्षांची KFD मिळाल्यावर ९.६ टक्के दराने व्याज देत आहे. तर ९९९ दिवसांच्या एफडीवर ९ टक्के व्याज मिळत आहे.

ESAF Small Finance Bank

ESAF फायनान्स बँक ESAF बँक 2 ते 3 वर्षांच्या FD वर 9 टक्के दराने व्याज देत आहे. (National Banks)

कर्ज घेतल्यानंतर या गोष्टी लक्षात ठेवा

अल्प मुदतीचे कर्ज घ्या

तुम्ही दीर्घ कालावधीसाठी कर्ज घेतल्यास, तुमचा EMI कमी असेल, परंतु एकूणच तुम्हाला जास्त व्याज द्यावे लागेल. यामुळे कर्जाची एकूण किंमत वाढते. हे टाळण्यासाठी कमी कालावधीसाठी कर्ज घ्यावे. यामुळे तुमचा ईएमआय जास्त असेल, परंतु व्याजदर कमी होतील.

नियमित प्रीपेमेंट करत रहा

कर्ज घेतल्याच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये तुम्ही तुमच्या व्याजाचे अधिक पैसे द्यावे. याला कर्ज प्रीपेमेंट म्हणतात. जास्त प्रीपेमेंटमुळे तुमची थकबाकी मुद्दल कमी होईल. यामुळे तुमची व्याजदरही कमी होईल. काही बँका प्रीपेमेंट शुल्क आकारतात, परंतु यामुळे तुमचे कर्ज स्वस्त होईल.