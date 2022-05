ईमुद्रा लिमिटेडचा IPO आज होणार खुला, पैसे गुंतवण्यापूर्वी काही गोष्टी जाणून घ्या...

By

ईमुद्रा लिमिटेड (eMudhra Limited) डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी करणारी देशातील सर्वात मोठी परवानाधारक कंपनी, शुक्रवार, 20 मे रोजी अर्थात आज त्यांचा आयपीओ (IPO) लाँच करणार आहे तर मंगळवार 24 मे रोजी बंद होईल. या IPO मध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांनी काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात. (eMudhra ipo is open for subscription from today)

प्राइस बँड

IPO ची प्राइस बँड 243 ते 256 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे, ज्याचे फेस व्हॅल्यू 5 रुपये आहे.

IPO ची साईज

कंपनी आपल्या IPO मधून एकूण 413 कोटी रुपये उभारण्याच्या तयारीत आहे. यापैकी, कंपनी 161 कोटी रुपयांचे नवीन शेअर्स जारी करेल, तर 252 कोटी रुपये कंपनीचे भागधारक आणि प्रमोटर्स विक्रीसाठी ठेवतील. IPO नंतर कंपनीतील प्रमोटर्सची हिस्सेदारी 18.16 टक्क्यांवरून 61.03 रुपयांवर खाली येईल.

गुंतवणूकदारांचा कोटा

कंपनीने आपल्या IPO पैकी अर्धा, किंवा 50 टक्के, पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांसाठी (QIBs) राखीव ठेवला आहे. तर 35 टक्के रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी राखीव असतील, तर 15 टक्के गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (NII) राखीव असतील.

लॉट साइज

गुंतवणूकदार लॉटद्वारे बोली लावू शकतात. कंपनीचे एका लॉटमध्ये 58 शेअर्स असतील. गुंतवणूकदारांना किमान 14,848 रुपये गुंतवावे लागतील. जास्तीत जास्त 13 लॉटची बोली लावता येईल.

अलॉटमेंट आणि लिस्टिंग डेट

कंपनीच्या शेअर्सचे वाटप 27 मे रोजी होणार आहे. त्याच वेळी, ते 1 जून रोजी स्टॉक एक्सचेंजमध्ये लिस्ट केला जाऊ शकतो.

कंपनी काय करते ?

ईमुद्रा लिमिटेडची (eMudhra) स्थापना 16 जून 2008 रोजी करण्यात आली आणि ती 3i इन्फोटेकची उपकंपनी आहे. FY21 पर्यंत, कंपनीचा डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्रांच्या बाजारपेठेत 37.9 टक्के मक्तेदारी होती.

कंपनी दोन प्रकारच्या सेवा देते, ज्यामध्ये डिजिटल ट्रस्ट सर्व्हिसेस आणि एंटरप्राइझ सोल्यूशन्स यांचा समावेश आहे. हे वैयक्तिक/संस्थेची प्रमाणपत्रे, मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन, मोबाइल एप्लिकेशन सिक्युरिटी, वेबसाइट सिक्युरिटी टेस्टिंग, आयटी पॉलिसी एसेसमेंट इत्यादींशी संबंधित सेवा प्रदान करते. त्याच्या स्थापनेपासून, कंपनीने आतापर्यंत 5 कोटींहून अधिक डिजिटल स्वाक्षरी जारी केल्या आहेत.

आर्थिक वर्ष 21 मध्ये, ईमुद्रा लिमिटेडचे (eMudhra) उत्पन्न मागील आर्थिक वर्षात 116.45 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 13 टक्क्यांनी वाढून 131.59 कोटी रुपये झाले. त्याच वेळी, आर्थिक वर्ष 2022 च्या पहिल्या 9 महिन्यांत कंपनीचे उत्पन्न 137.24 कोटी रुपये आहे.

आर्थिक वर्ष 2019 पासून ईमुद्रा लिमिटेडच्या (eMudhra) नफ्यात सतत दोन अंकी वाढ होत आहे. FY20 मध्ये कंपनीचा नफा 18.4 कोटी होता, जो FY21 मध्ये 38 टक्क्यांनी वाढून 25.36 कोटी झाला. आर्थिक वर्ष 2022 च्या पहिल्या 9 महिन्यांत कंपनीचा नफा सुमारे 30.33 कोटी रुपये आहे.

नोंद : क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.