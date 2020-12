मुंबई शेअर बाजाराचा नवा विक्रम, सेन्सेक्स 'ऑल टाइम हिट'

मुंबई- भारतीय शेअर बाजारातील तेजीचा हंगाम अजूनही सुरु आहे. सेन्सेक्स रोज नव्या उंचीवर जाताना दिसत आहे. बुधवारीही सेन्सेक्सने पुन्हा एकदा उसळी घेतली. आतापर्यंतच्या सर्वोच्च अंकावर सेन्सेक्सने झेप घेतली. विदेशी गुंतवणूक आल्याने आणि सकारात्मक जागतिक संकेतांमुळे सेन्सेक्समध्ये सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये 300 अंकाची वाढ होताच आतापर्यंतच्या सर्वोच्च स्तरावर तो पोहोचला. यादरम्यान, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, टीसीएस आणि इन्फोसिससारख्या मोठ्या शेअर्समुळे सेन्सेक्स मजबूत झाला. सुरुवातीला बीएसई सेन्सेक्स 45,908.08 या विक्रमी स्तराला स्पर्श केल्यानंतर 285.62 अंकांनी वाढून 45,894.13 वर तो पोहोचला.

त्याचबरोबर निफ्टी 78.25 अंकांनी वाढून 13.471.20 वर पोहोचला. यापूर्वी निफ्टीची सर्वोत्तम कामगिरी ही 13,475.05 होती. सेन्सेक्समध्ये सर्वात अधिक दोन टक्के तेजी ही आयटीसीमध्ये दिसून आली. त्याचबरोबर ओएनजीसी, टीसीएस, सन फार्मा, एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व्ह आणि एनटीपीसीचे शेअर्समध्येही तेजी होती. दुसरीकडे अल्ट्राटेक सिमेंट आणि मारुतीच्या शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली.

हेही वाचा- Jet Airways दोन वर्षांनी पुन्हा दिसणार आकाशात; नव्या मॅनेजमेंटची घोषणा

Sensex jumps 260.94 points, currently at 45,869.45.

Nifty up by 79.20 points, currently at 13,472.15. pic.twitter.com/rNwy92fzaA

— ANI (@ANI) December 9, 2020