1 वर्षात 184% पेक्षा जास्त परतावा, लवकरच बोनस जारी करणार हा शेअर

2021-22 या आर्थिक वर्षात, अनेक मल्टीबॅगर स्टॉक्स पाहायला मिळाले. कॉस्मो फिल्म्सचा (Cosmo Films) स्टॉक यापैकी एक आहे. आज अर्थात 9 मे 2022 रोजी कॉस्मो फिल्म्सच्या (Cosmo Films) बोर्डाची बैठक होणार आहे. ज्यामध्ये कंपनीच्या भागधारकांना बोनस इक्विटी शेअर्स देण्याच्या प्रस्तावावर विचार केला जाईल, असे कंपनीने नुकतेच स्पष्ट केले होते. याशिवाय 31 मार्च 2022 रोजी संपलेल्या तिमाही आणि आर्थिक वर्षातील ऑडिटेड निकालांचाही या बैठकीत विचार केला जाईल. (this stock will issue bonus which gave 184% highest return in 1 year)

2022 मध्ये कॉस्मो फिल्म्सच्या (Cosmo Films) शेअर्समध्ये आतापर्यंत 43 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या मल्टीबॅगर स्टॉकमध्ये गेल्या 1 वर्षाच्या कालावधीत 184 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.

Cosmo Films ही भारतातील आघाडीची BOPP चित्रपट निर्माता आणि पुरवठादार कंपनी आहे. कॉस्मो फिल्म्सची स्थापना 1981 मध्ये झाली. पॅकेजिंग, लॅमिनेशन आणि लेबलिंगसाठी वापरल्या जाणार्‍या विशेष चित्रपटांच्या निर्मितीमध्ये ही कंपनी दिग्गज आहे. कंपनी BOPP, CPP सारखे चित्रपट बनवते आणि लवकरच ती BOPET चित्रपट व्यवसायातही प्रवेश करणार आहे.

6 मे च्या ट्रेडिंगमध्ये कॉस्मो फिल्म्सचा स्टॉक NSE वर 100.30 रुपये अर्थात 5.20 टक्क्यांच्या वाढीसह 2027.55 रुपयांवर बंद झाला. कंपनीचे सध्याचे व्हॉल्यूम 288,244 आहे. तर कंपनीचे मार्केट कॅप 3,684 कोटी रुपये आहे.

नोंद : क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.