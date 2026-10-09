Maharashtra Live News : देशासह राज्यातील आजच्या दिवसभरातील टॉप घडामोडी वाचा एका क्लिकवर...

नवी दिल्ली : ‘मतचोरी’च्या आरोपांबाबत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विरोधकांचे म्हणणे नाकारले नाही, तर पुरावे सादर करण्यास सांगितले, असा दावा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी (Rahul Gandhi meeting President Droupadi Murmu) केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करत ‘इंडिया’ आघाडीच्या दहा नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी राष्ट्रपती मुर्मू यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेतली. यावेळी विरोधकांनी मतदार याद्यांमधील फेरफार आणि निवडणूक प्रक्रियेतील गैरप्रकारांचा मुद्दा उपस्थित केला..राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निवडणुकांमधील कथित मतचोरीच्या आरोपांवर भाष्य केले. राष्ट्रपतींनी या आरोपांचा इन्कार केला नसून, त्यासंदर्भातील पुरावे सादर करण्यास सांगितल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले..मध्य प्रदेशातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या २७ टक्के आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाने (Madhya Pradesh High Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यास मनाई करत ओबीसींसाठी सध्या १४ टक्के आरक्षण कायम ठेवले आहे. तसेच, आरक्षणाच्या वादामुळे रखडलेल्या १३ टक्के पदांवरील नियुक्त्या तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत..पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि गैरव्यवहाराचे पुरावे विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) दिल्यामुळेच विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांनी शुक्रवारी (ता. ९) केला. आंदाेलनाची परवानगी रद्द केल्याची माहिती दिल्यानंतरही नवी पेठेतील लालबहाद्दुर शास्त्री रस्त्यावर बेकायदा आंदोलन केल्या प्रकरणी आंदोलनातील १४ विद्यार्थ्यांसह १५ आंदोलकांवर विश्रामबाग पोलिसांनी शुक्रवारी विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला. यासंदर्भात आंदोलकांनी पत्रकार परिषद घेत एमपीएससीच्या ‘गट-ब’ परीक्षेतील कथित गैरव्यवहाराचे पुरावे एसआयटीला सादर केल्यामुळे खोटा गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप केला. .नवी दिल्ली : 'इंडिया' (INDIA) आघाडीच्या खासदारांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात विजय चौक येथे आंदोलन केले. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबतच्या चिंता मांडण्यासाठी विरोधी पक्षांचे १० खासदार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेत आहेत. या भेटीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या कामकाजासंदर्भातील मुद्दे राष्ट्रपतींसमोर मांडले जाणार आहेत..दिल्ली : भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत आपल्या चिंता मांडण्यासाठी ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीच्या खासदारांनी संसदेपासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत मोर्चा काढण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांचे खासदार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेणार असून, निवडणूक आयोगाच्या कामकाजासंदर्भातील मुद्दे त्यांच्यासमोर मांडणार आहेत..मुंबई : विविध अभियांत्रिकी आणि देखभाल दुरुस्तीच्या कामांसाठी रविवार, ११ ऑक्टोबर रोजी मध्य रेल्वेच्या माटुंगा-मुलुंड स्थानकांदरम्यान आणि हार्बर मार्गावर सीएसएमटी-चुनाभट्टी/वांद्रे स्थानकांदरम्यान मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. माटुंगा-मुलुंडदरम्यान अप आणि डाउन धीम्या मार्गावर सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.५५ वाजेपर्यंत ब्लॉक असेल. या काळात सीएसएमटीहून सकाळी १०.१४ ते दुपारी ३.३२ दरम्यान सुटणाऱ्या डाउन धीम्या लोकल माटुंगा-मुलुंडदरम्यान जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. या लोकल सायन, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप आणि मुलुंड येथे थांबतील. परिणामी, गाड्या गंतव्यस्थानी सुमारे १५ मिनिटे उशिरा पोहोचतील..बारामती : श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत बंडखोरी करणारे कारखान्याचे विद्यमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप व त्यांच्या पॅनेलमधील त्यांच्या सर्व सहका-यांची राष्ट्रवादीतून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. बारामतीत शुक्रवारी (ता. 9) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र कोरेगावकर, तालुकाध्यक्ष संदीप बांदल, संभाजी होळकर, नगराध्यक्ष सचिन सातव यांनी याबाबत माहिती दिली. .ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या आकस्मिक निधनानंतर नवी मुंबईतील विष्णुदास भावे नाट्यगृहात रांगोळीच्या माध्यमातून त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. सुप्रसिद्ध रांगोळीकार श्रीहरी पवळे यांनी नाना पाटेकरांचा चेहरा रांगोळीत साकारला. ही रांगोळी पाहण्यासाठी आणि नानांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी नाट्यरसिकांनी गर्दी केली..नवी दिल्ली : सीईसी (CEC) विरोधातील आंदोलनांप्रकरणी सात दिवसांत एकूण २७ एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आले आहेत. दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणांमध्ये भारतीय न्याय संहितेतील (BNS) चार कलमांचा सर्वाधिक वेळा वापर करण्यात आला आहे. दाखल करण्यात आलेल्या २७ एफआयआरपैकी २२ प्रकरणांमध्ये बीएनएसचे कलम ३(५) लागू करण्यात आले आहे. तसेच १८ प्रकरणांमध्ये कलम २२३(अ), तर प्रत्येकी १७ प्रकरणांमध्ये कलम २२१ आणि १३२ अंतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. सीईसीविरोधातील आंदोलनांशी संबंधित या प्रकरणांमध्ये संबंधित कलमांचा वापर मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे एफआयआरच्या संकलनातून स्पष्ट झाले आहे. दिल्ली पोलिसांनी ही आकडेवारी दिली आहे..मांजरी खुर्द : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांतील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून प्रस्तावित असलेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) ‘इनर रिंग रोड’ प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग आला आहे. दोन दिवसांपूर्वी मांजरी खुर्द येथे झालेल्या बैठकीपाठोपाठ शुक्रवारी (ता. ९) कोलवडी (ता. हवेली) येथे झालेल्या मोजणीपूर्व बैठकीतही बाधित शेतकऱ्यांनी योग्य मोबदल्याच्या अपेक्षेसह सकारात्मक प्रतिसाद दिला. येत्या १५ ऑक्टोबरपासून जमिनीच्या मोजणीला सुरुवात करण्यात येणार असून, डिसेंबरअखेर भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे..माजी अध्यक्ष नविद मुश्रीफ उमेदवारी अर्ज दाखल करतानाच सर्वसाधारण गटातून केली होती. त्यानंतर पुन्हा दुबार अर्ज दाखल करताना त्यांनी ‘ओबीसी’ गटातूनही अर्ज दाखल केला. याचवेळी त्यांनी महायुतीत सर्वसाधारण गटातून संधी मिळाली नाही तर ओबीसीमधून मिळविण्यासाठी हा अर्ज दाखल केला होता. अखेर तोच अर्ज त्यांना रिंगणात ठेवण्यासाठी आणि महायुतीतील गणिते जुळवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला. त्यामुळे ते आता ओबीसीमधून रिंगणात उतरले आहेत..सर्वोच्च न्यायालयाने मेट्रो गाड्यांच्या वाहतुकीवर ‘कोणतीही पूर्ण बंदी’ नसावी, असे निर्देश दिले आहेत. १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो आणि इतर रेल्वे सेवा योग्य त्या नियमनासह सुरू ठेवण्याची मुभा संबंधित यंत्रणांनी द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रवाशांची गैरसोय कमी करण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्णयाची व्यापक प्रसिद्धी करावी, असे निर्देशही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत..कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघातील मावळत्या संचालक मंडळातील तिघांचा पत्ता कट केला आहे. यामध्ये महायुतीतील बाळासाहेब खाडे, समविचारी आघाडीकडून प्रकाश पाटील आणि शिवसेनेकडून नंदकुमार ढेंगेंचा समावेश आहे. सध्याची बदललेली राजकीय समीकरणे यासाठी कारणीभूत ठरली आहेत..तळोदा शहरात एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली असून, सलसाडी आश्रमशाळेत कामाठी म्हणून कार्यरत असलेले दीपक धनगर यांचा वनविभागाच्या गार्डन परिसरात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळला आहे. सर्वात खळबळजनक बाब म्हणजे ते गेल्या महिनाभरापासून बेपत्ता होते. झाडाच्या वेलीच्या साहाय्याने त्यांनी गळफास घेतल्याचे दिसून आले.मूळचे अमळनेर येथील रहिवासी असलेले दीपक सध्या तळोद्यातील विठाई नगरमध्ये कुटुंबासह राहत होते. एक महिना बेपत्ता राहिल्यानंतर थेट मृतदेहच आढळल्याने या मृत्यूभोवती संशयाचे गूढ निर्माण झाले आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी तळोदा उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आला असून,ही आत्महत्या आहे की यामागे अन्य काही कारण आहे, याचा सखोल तपास आता पोलीस करत आहेत..महाराष्ट्रातील शेतकरी अतिवृष्टीमुळे मोठ्या संकटात सापडले असून, राज्यातील अनेक भागांमध्ये शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी बांधवांच्या दुःखात सहभागी होत यंदा डोंबिवलीतील भव्य रासरंग दांडिया उत्सव रद्द करण्याचा निर्णय डॉ. श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन आणि नवदुर्गा मित्र मंडळाने घेतला आहे..सीजेपीच्या आंदोलनासाठी दिल्लीत जाणार्यांवर पोलिसांची करडी नजर गोवा एक्स्प्रेसमधून ५० विद्यार्थी ताब्यात, भुसावळमधून ताब्यात घेतल्याची माहिती .ट्रेन रद्द केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणीजनता सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून, सर्वसामान्यांना वेठीस धरता येणार नाही; न्यायालयाने सरकारला सुनावलं.कल्याण कोर्टात वकिलांचे ठिय्या आंदोलन बरेच वेळ लाईट नसल्याकारणाने कोर्टामधले काम ठप्प महावितरणचा विरोधात घोषणा देत केले आंदोलन लाईट पूर्वरत होताच आंदोलन घेतले मागे.बेकायदेशीर सीडीआर, एसडीआर आणि लोकेशन पुरवणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाशझारखंड आणि बिहारमधून ४ आरोपींना अटकइन्स्पेक्टर संजय नावाने बनावट ओळख निर्माण करून नागरिकांची फसवणूकपैसे घेऊन बेकायदेशीररीत्या सीडीआर, एसडीआर आणि लोकेशनची माहिती पुरवली जात असल्याचा तपासात खुलासाक्राईम ब्रांच कक्ष १२ च्या पथकाने सीडीआर, एसडीआर आणि लोकेशन पुरवणाऱ्या रॅकेटचा केला पर्दाफाशआरोपींकडून ७ मोबाईल फोन जप्त; ४० कॉल डिटेल रेकॉर्डिंग आणि ८२० हून अधिक आयएमईआय क्रमांकांची माहिती उघडअटक आरोपींमध्ये झारखंड आणि बिहार पोलिसांतील दोन कर्मचारी असल्याची माहितीओशिवरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल..पुढील तपास सुरू. पुणे शिक्षक पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीमधून मंगेश चिवटे यांनी आपला अर्ज मागे घेतला. मी लहान कार्यकर्ता पक्ष्याचे वरिष्ठ यावर भाष्य करतील असं ते म्हणाले.मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत २० तारखेला बीड जिल्ह्यातील नारायणगडावर दसरा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्याला लाखोंच्या संख्येने अनुयायी उपस्थित राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनी तयारी सुरू केली आहे. बीडचे पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉंवत आणि अपर पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांनी नारायणगडाला भेट देऊन परिसराची पाहणी केली तसेच सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. मोठ्या गर्दीचे नियोजन, वाहतूक व्यवस्था आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांकडून विशेष कृती आराखडा तयार केला जात आहे..दुष्काळामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी मोताळा येथे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या राज्य प्रवक्त्या ॲड. जयश्री शेळके यांच्या पुढाकाराने शेतकरी मदत केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. जिल्हा संपर्कप्रमुख प्रा. नरेंद्र खेडेकर यांच्या हस्ते या केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले. या केंद्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांची माहिती, आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया तसेच विविध समस्यांबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, यासाठी इतर शहरांमध्येही अशी केंद्रे सुरू करण्याचा उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली..पुणे पदवीधर मतदारसंघातील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून बंडखोर भैया माने माघार घेण्याच्या तयारीत माहितीमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत काल मुंबईत चर्चा झाल्याची माहितीमुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर भैया माने आपला उमेदवारी अर्ज माघार घेणारसध्या भैय्या माने यांचा फोन नॉट रिचेबल.सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्या दिल्लीत ड्राय डे घोषित करण्यात आला आहे.कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. .शालेय बस शुल्कासाठी युपीआय बंद बस संघटना आणि शाळांचा निर्णय२ हजार रुप्यांवरील शुल्कामुळे निर्णय घेण्यात आला आहे..आज सायंकाळी ६ वाजता ठाकरे सेनेच्या बैठकीचं आयोजन उद्धव ठाकरेंनी सेनाभवनात बैठक बोलावली असून यासाठी नेते, पदाधिकारी तसेच सर्व महिला पदाधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले आहे. दसरा मेळावा पार्श्वभूमीवर ही बैठक असल्याचे शक्यता वर्तवली जात आहे. .५ ऑक्टोबर २०२६ ला पुण्यात एमपीएससी आंदोलक विद्यार्थ्यांची राज ठाकरे यांनी भेट घेतली होती. आज या विषयावर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी झालेल्या चर्चेतून येत्या काही दिवसांत MPSC च्या विद्यार्थ्यांच्या नोकऱ्यां संदर्भात एक चांगली बातमी येईल अशी अपेक्षा आहे . तेंव्हा विद्यार्थ्यांनी देखील संयम ठेवावा, असे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे. .CJP आंदोलनासाठी मुंबईहून दिल्लीत जाणाऱ्या ट्रेन रद्द दुपारी २ वाजेपर्यंत दिल्लीत जाणाऱ्या ट्रेन रद्द .INDIA आघाडीच्या दिल्लीतील आंदोलनाकडे ठाकरेंच्या शिवसेनेची पाठ पहिला दिवस सोडता बाकी दिवशीच्या आंदोलनात पक्षाची अनुपस्थिती आज होणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या भेटीला ठाकरेंचे प्रतिनिधी अनुपस्थित राहण्याची शक्यता उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत या दोन्ही नेत्यांची दिली आहेत शिष्टमंडळात नाव राष्ट्रपतींच्या भेटीची वेळ मिळाली तरी पक्षाचा प्रतिनिधी अनुपस्थित राहणार, अशी माहिती सुत्रांकडून दिली जात आहे..पूनम इस्टेट क्लस्टर-१मध्ये नवरात्रोत्सवासाठी गरबा, दांडिया आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या परवानगीवरून वाद होण्याची शक्यता निर्माण झाला आहे. ६२५ सदनिकांच्या या सोसायटीतील सुमारे १२० कुटुंबांनी ११ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान कार्यक्रमांसाठी नाहरकत दाखला मागितला होता. मात्र, २८ सप्टेंबरच्या सर्वसाधारण सभेत कार्यक्रमांना नाकारल्याचे प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.याप्रकरणी उमाशंकर नाग आणि इतर रहिवाशांनी उपनिबंधकांच्या निर्देशांचे पालन होत नसल्याचा आरोप केला असून, हिंदू सणांच्या आयोजनातील अडथळे दूर करण्याची मागणी केली आहे.याच इमारतीमध्ये बकराईत सणाच्या दरम्यान इमारतीत बकरे ठेवल्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता त्यानंतर आता गरबा दांडिया खेळण्यासाठी परवानगी नाकारल्याने वाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..दिल्लीतील आंदोलकांविरोधात २५ दाखल सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा आरोप FIRमध्ये राहुल गांधी तसेच प्रियंका गांधी यांचंही नाव .लोणावळ्यातील भुशी डॅम परिसरात सांडव्यावरून वाहणाऱ्या पाण्याचा लिंबू सरबत बनवण्यासाठी धबधब्याच्या दूषित पाण्याचा वापर केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका सजग पर्यटकाने हा प्रकार मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद केला असून, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. लोणावळा नगरपरिषदेच्या आरोग्य खात्याने येथील संबंधित विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत असून, पर्यटकांनीही येथील खाद्यपदार्थ आणि पेयांच्या स्वच्छतेबाबत सतर्क राहावे, असे आवाहन केले जात.केंद्रीय पथकाकडून दुष्काळी पाहणी सुरु केंद्रीय पथक पाहणीसाठी संभाजीनगरच्या देमणी गावात संभाजीनगरनंतर जालन्यातही पाहणी करणार, अशी माहिती .राहुल गांधींचा उद्धव ठाकरेंना फोनइंडिया आंदोलनाच्या पार्श्ववभूमीवर चर्चा ममता बॅनर्जी यांसह तेजस्वी यादवांनाही फोन .बाणगंगा तलावाला पालिकेकडून बॅरिकेट्स लावण्यात आलेपितृपक्ष श्राद्ध आणि तत्सम धार्मिक विधींमुळे बाणगंगा तलाव प्रदूषित होत असल्याचा आरोप बाणगंगा येथील रहिवाशांकडून करण्यात आला होताया तलावातील मासे मेल्याने रहिवासी करत असलेल्या आरोपांना पुष्टी मिळाली होतीगेले दोन ते तीन वर्ष सातत्याने या तलावातील मासे प्रदूषणामुळे मरत असल्याचे देखील साम टीव्हीशी बोलताना रहिवाशांनी सांगितले होतेइतकेच नव्हे तर सर्वपित्री अमावास्येला हा प्रकार दिसला तर मनसे खळ खट्याक करणार असा इशारा मनसे विभाग प्रमुखांनी दिला होतात्यांनंतर आता बाणगंग तलावाला संपूर्ण बॅरिकेटिंग करण्यात आले आहे.CJPच्या आंदोलनाआधीच पदाधिकारी ताब्यात १० ऑक्टोबरला सीजेपीचं जंतरमंतरवर आंदोलन राजस्थानमधील पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांकडून डिटेन .तुळजावभवानीचं आजपासून २२ तास दर्शन सुरु राहणार भाविकांना सुलभ दर्शन मिळण्यासाठी मंदिर प्रशासनाचा निर्णय मध्यरात्री १ वाजता चरणतीर्थ पूजा होणार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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