Horoscope Prediction 2026: नशीब बदलणार! 3 फेब्रुवारीला बुध कुंभ राशीत, कन्यासह ‘या’ 5 राशींचा गोल्डन टाईम सुरु

Horoscope Prediction 2026: 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी रात्री 9:38 वाजता बुध ग्रह मकर राशीतून कुंभ राशीत संक्रमण करेल. कुंभ राशीला शनिदेवाचे राशी मानलं जातं आणि बुध ग्रह बुद्धिमत्ता, व्यवसाय, विपणन, संवाद कौशल्य आणि भाषण यांचे राशी आहे. म्हणून, जेव्हा बुध राशी बदलतो तेव्हा त्याचा थेट परिणाम संवाद कौशल्य, व्यवसाय आणि करिअरवर होतो..राहू आधीच कुंभ राशीत आहे. यामुळे बुध आणि राहू यांच्यात युती होईल. ज्योतिषशास्त्रात, राहूला अचानक घडणाऱ्या घटना आणि अनपेक्षित बदलांचा कारक मानलं जातं. राहू आणि बुध यांच्यातील युती काही राशींना महत्त्वपूर्ण फायदे देईल, तर काहींना अतिरिक्त सावधगिरी बाळगावी लागेल. या संक्रमणाचा लाभ कोणत्या राशींना होणार हे जाणून घेऊया. .वृषभहे संक्रमण वृषभ राशीच्या दहाव्या घरात होईल. नेतृत्व कौशल्य सुधारेल आणि कामाच्या ठिकाणी तुमची ओळख वाढेल. तंत्रज्ञान, संगणक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित लोकांसाठी हा काळ फायदेशीर ठरेल..Holi Astrology 2026: होळीनंतर मोठा ज्योतिषीय बदल! शनिदेव मीन राशीत प्रवेश करताच ‘या’ 3 राशींचं नशीब फळफळणार.मेषहे संक्रमण मेष राशीपासून अकराव्या घरात होईल. या काळात अनपेक्षित लाभ होण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या करिअरशी संबंधित चांगली बातमी मिळू शकते, तर व्यावसायिकांना उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मार्केटिंग आणि कम्युनिकेशन्समध्ये गुंतलेल्यांना विशेष फायदा होईल..मिथुनमिथुन राशीतून बुध ग्रहाचे हे संक्रमण नवव्या घरात होईल. मिथुन राशीचा स्वामी बुध असल्याने नशीब तुमच्या बाजूने असेल. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील आणि नात्यांमधील संवादातील दरी कमी होईल. .सिंह सिंह राशीच्या लोकांसाठी या संक्रमणामुळे अपूर्ण कामे पूर्ण होतील. काम आणि व्यवसायात प्रगती शक्य होईल. शिस्त आणि कठोर परिश्रम चांगले परिणाम देतील..तुला तूळ राशीच्या लोकांना नियोजन आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केल्याने फायदा होईल. नोकरीत बढती आणि व्यवसाय विस्ताराचे संकेत आहेत. शिक्षणाशी संबंधित लोकांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठीही हा काळ शुभ राहील. मुलांसाठीही प्रगतीची शक्यता आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.