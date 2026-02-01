Horoscope : नवा आठवडा, नवी खुशखबर! उद्यापासून 'या' 5 राशींना धनलाभ योग; पूर्ण होतील रखडलेली कामे

फेब्रुवारी २०२६ चा हा नवा आठवडा ग्रह-नक्षत्रांच्या विशेष मांडणीमुळे काही राशींसाठी सुवर्णकाळ ठरणार आहे. या आठवड्यात विशेषतः ५ राशींना नशिबाची मोठी साथ लाभणार असून त्यांचे आर्थिक प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. या आठवड्यात रखडलेली कामे मार्गी लागतील. चाला तर जाणून घ्या या लकी राशी कोणत्या आहेत.वृषभ, सिंह, तूळ, धनु आणि कुंभ या 5 राशींचा गोल्डन टाइम सुरू होणार आहे. वृषभ आणि सिंह राशीसाठी हा आठवडा प्रगतीचा असेल. वृषभ राशीच्या व्यक्तींना अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती भक्कम होईल. तर सिंह राशीच्या व्यक्तींना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात मोठी जबाबदारी किंवा बढती मिळण्याचे संकेत आहेत..Horoscope : उद्या 'या' 3 राशीच्या लोकांचे नशीब चमकणार! अचानक मिळतील खूप सारे पैसे; ऐकायला भेटेल मोठी खुशखबर, नात्यातले वाद संपणार.या राशींच्या व्यक्तींनी गुंतवणुकीचे धाडस केल्यास त्यांना दीर्घकालीन फायदा होऊ शकतो. तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कायदेशीर आणि मालमत्तेच्या कामात यश देणारा ठरेल. जर तुमची काही कोर्ट कचेरीची कामे लांबली असतील तर त्याचा निकाल तुमच्या बाजूने लागण्याची दाट शक्यता आहे. व्यवसायात नवीन पार्टनरशिप करण्यासाठी हा काळ अत्यंत अनुकूल असून धनलाभाचे नवे मार्ग खुले होतील. तुमच्या संयमी वृत्तीमुळे तुम्ही कठीण प्रसंगातही मार्ग काढाल..छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अस्सल चित्र जगापुढे आणणारा मराठी माणूस कोण? त्यांनीच शोधली होती शंभूराजांची समाधी..वाचा खरा इतिहास.हा काळ तुमच्यासाठी सुवर्ण संधी ठरेल. धनु राशीच्या तरुण वर्गासाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी हा आठवडा खुशखबर घेऊन येईल. स्पर्धा परीक्षा किंवा परदेशात शिक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना सकारात्मक निकाल मिळतील. करिअरमध्ये घेतलेले जुने कष्ट आता फळाला येतील. नशिबाची साथ असल्याने आर्थिक आवक वाढेल आणि कुटुंबातील कलह दूर होऊन आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल..व्हॅलेंटाईन डेआधीच बंबल, टिंडरसारख्या मॅच ग्रुपवर सायबर हल्ला; पार्टनर शोधणाऱ्यांसाठी धोक्याचा अलर्ट, वाचण्यासाठी काय करायचं? पाहा.आत्मविश्वासाने घेतलेले निर्णय तुम्हाला यशाच्या शिखरावर नेतील. कुंभ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा काळ अत्यंत उत्साहाचा असेल. रखडलेली बांधकामे किंवा वाहन खरेदीचे स्वप्न या आठवड्यात पूर्ण होऊ शकते. उत्पन्नाचे एकापेक्षा जास्त स्रोत निर्माण झाल्यामुळे तुमची बचत वाढेल. धार्मिक कार्याकडे तुमचा ओढा वाढेल, ज्यामुळे मानसिक शांती लाभेल. एकूणच हा आठवडा या ५ राशींच्या आयुष्यात समृद्धी आणि आनंदाची नवी लाट घेऊन येणार आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.