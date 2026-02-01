संस्कृती

Horoscope : नवा आठवडा, नवी खुशखबर! उद्यापासून 'या' 5 राशींना धनलाभ योग; पूर्ण होतील रखडलेली कामे

Lucky zodiac signs February 2026 first week : फेब्रुवारी २०२६ मध्ये 5 राशींसाठी ग्रह-नक्षत्रांची अनुकूल मांडणी असेल. आर्थिक लाभ, करिअर प्रगती आणि समृद्धीची नवी सुरुवात असेल
फेब्रुवारी २०२६ चा हा नवा आठवडा ग्रह-नक्षत्रांच्या विशेष मांडणीमुळे काही राशींसाठी सुवर्णकाळ ठरणार आहे. या आठवड्यात विशेषतः ५ राशींना नशिबाची मोठी साथ लाभणार असून त्यांचे आर्थिक प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. या आठवड्यात रखडलेली कामे मार्गी लागतील. चाला तर जाणून घ्या या लकी राशी कोणत्या आहेत

