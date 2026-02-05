Horoscope: उद्या 6 फेब्रुवारी! 'या' 6 राशी भाग्यवान..अचानक आर्थिक लाभ; करिअरमध्ये मोठी संधी, प्रेमसंबंध अन् कौटुंबिक सुख वाढेल

Daily Astrology Predictions : उद्या शुक्रवार ६ फेब्रुवारीला ग्रहांची स्थिती अत्यंत शुभ असून काही राशींसाठी हा दिवस प्रगतीचे नवे मार्ग उघडणारा ठरणार आहे. ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून उद्याचा दिवस प्रामुख्याने सहा राशींसाठी अत्यंत फलदायी असून नशिबाची भक्कम साथ त्यांना मिळणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या सहा भाग्यवान राशींचे भविष्य आणि उद्याच्या दिवसाचे महत्त्व..मेष राशमेष राशीच्या जातकांसाठी उद्याचा दिवस नशिबाचे दरवाजे उघडणारा ठरेल. प्रलंबित असलेली सरकारी कामे मार्गी लागतील आणि नोकरीमध्ये वरिष्ठांचे सहकार्य मिळेल. जर तुम्ही नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर उद्या घेतलेला निर्णय भविष्यात मोठे यश मिळवून देऊ शकतो. तुमच्या आत्मविश्वासात वाढ झाल्याने कठीण कामेही सहज पूर्ण होतील..Horoscope : फेब्रुवारीत सूर्य-राहू युती! बनतोय ग्रहण योग; ४ राशींची अग्निपरीक्षा, वेळीच सावध व्हावे, नाहीतर येऊ शकतात मोठ्या अडचणी.मिथुन राशमिथुन राशीच्या लोकांसाठी उद्या धनलाभाचे योग आहेत. शेअर बाजार किंवा जुन्या गुंतवणुकीतून अचानक फायदा होऊ शकतो. तुमची संवाद कौशल्ये सुधारल्यामुळे सामाजिक वर्तुळात तुमचा मान वाढेल. कुटुंबातील सदस्यांसोबत असलेले मतभेद मिटून घरात आनंदाचे वातावरण राहील. नवीन वस्तू किंवा वाहन खरेदीसाठी हा दिवस अतिशय शुभ आहे..Photos : ओसाड जमिनीत सापडला १००० वर्ष जुना सांगाडा; 'समाधी' मुद्रा पाहून जगभर सगळेच आश्चर्यचकित, पाहा व्हायरल फोटो.सिंह राशसिंह राशीच्या व्यक्तींना उद्या समाजात मोठे स्थान मिळू शकते. तुमच्या कामाची दखल घेतली जाईल आणि तुम्हाला एखादी महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली जाण्याची शक्यता आहे. कला आणि क्रीडा क्षेत्रातील लोकांसाठी हा काळ सुवर्णसंधी घेऊन येईल. आरोग्याच्या तक्रारी दूर होतील आणि दिवसभर उत्साही वाटेल. जोडीदारासोबतचे संबंध अधिक दृढ होतील..तूळ राशतूळ राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस प्रेमाचा आणि आनंदाचा असेल. अविवाहित व्यक्तींना विवाहाचे प्रस्ताव येऊ शकतात. घरातील मोठ्यांचा आशीर्वाद तुमच्या पाठीशी राहील ज्यामुळे मानसिक समाधान लाभेल. प्रवासाचे योग असून हा प्रवास सुखकर आणि लाभदायी ठरेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात अपेक्षित यश मिळण्यासाठी हा दिवस अत्यंत चांगले आहेत..धनु राशधनु राशीच्या जातकांसाठी उद्याचा दिवस आध्यात्मिक प्रगतीचा आहे. एखाद्या धार्मिक कार्यात सहभागी झाल्यामुळे मनाला शांती मिळेल. नोकरीच्या ठिकाणी तुमच्या कष्टाचे फळ मिळण्याची वेळ आली आहे. बदली किंवा बढतीची प्रतीक्षा संपू शकते. परदेशात जाण्याची इच्छा असलेल्या लोकांसाठी उद्या काही सकारात्मक बातम्या मिळण्याची दाट शक्यता आहे..कुंभ राशकुंभ राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस क्रिएटिवचा असेल. तुमच्या डोक्यातील नवीन कल्पनांना मूर्त रूप देण्यासाठी नशिबाची साथ मिळेल. तांत्रिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना मोठे प्रोजेक्ट मिळू शकतात. मित्र-मैत्रिणींकडून अनपेक्षित मदत मिळेल, ज्यामुळे तुमचे रखडलेले काम पूर्ण होईल. खर्चावर नियंत्रण ठेवल्यास आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.