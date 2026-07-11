Numerology : 'या' मुलांकाचे पुरुष लग्नानंतर बदलून टाकतात बायकोचं आयुष्य; फक्त चूल-मुल न बघता 'तिला' पोहोचवतात यशाच्या शिखरावर

अंकशास्त्रानुसार जन्मतारीख केवळ वय सांगत नाही, तर माणसाचे व्यक्तिमत्त्व उलगडते. लग्नानंतर अनेक स्त्रियांचे आयुष्य 'चूल आणि मूल' या चौकटीतच अडकून पडते. परंतु, जगात असेही काही पुरुष आहेत जे आपल्या पत्नीच्या स्वप्नांना बळ देतात. तिला यशाच्या शिखरावर पोहोचवण्यासाठी ते समाजाशीही दोन हात करायला तयार होतात. अंकशास्त्रामध्ये अशाच दोन विशेष मूलांकांच्या पुरुषांबद्दल सांगितले आहे, जे लग्नानंतर आपल्या बायकोचे नशीब आणि आयुष्य पूर्णपणे बदलून टाकतात..मूलांक ४कोणत्याही महिन्याच्या ४, १३, २२ किंवा ३१ तारखेला जन्मलेल्या पुरुषांचा मूलांक '४' असतो. राहू ग्रहाच्या प्रभावामुळे हे पुरुष अत्यंत पुरोगामी आणि आधुनिक विचारांचे असतात. लग्नानंतर पत्नीला करिअरमध्ये पुढे जाण्यासाठी हे पुरुष तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतात. जुन्या रूढी-परंपरा मोडून तिच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा करणे हे यांचे वैशिष्ट्य असते. तिच्या स्वाभिमानासाठी हे पुरुष संपूर्ण समाजाशी लढायला देखील मागेपुढे पाहत नाहीत..Marriage Numerology : 'या' मुलांकाच्या लोकांना बायकोच्या रूपात मिळते लक्ष्मी; पतीच्या यशामागे असतो फक्त तिचाच हात.मूलांक ५कोणत्याही महिन्याच्या ५, १४ किंवा २३ तारखेला जन्मलेल्या पुरुषांचा मूलांक '५' असतो. बुद्धीचा कारक असलेल्या बुध ग्रहाच्या प्रभावामुळे हे पुरुष पत्नीशी एका खऱ्या मित्रासारखे नाते निभावतात. पत्नीमधील सुप्त गुण ओळखून ते तिला उच्च शिक्षण किंवा व्यवसायासाठी स्वतःहून प्रोत्साहन देतात. अहंकार बाजूला ठेवून तिच्या कामात मदत केल्यामुळेच त्यांची पत्नी यशाची नवनवीन शिखरे सहज सर करू शकते..Career Numerology : 'या' मुलांकाच्या लोकांचे नशीब असते बलवत्तर! कोणतीही परीक्षा एका झटक्यात होतात पास, समाजात मिळवतात मोठं स्थान.मूलांक ४ आणि ५ चे पुरुष आपल्या समजूतदार स्वभावामुळे खऱ्या अर्थाने 'आदर्श पती' ठरतात. ते पत्नीच्या वैयक्तिक प्रगतीलाच कुटुंबाची प्रगती मानतात. स्त्रीला केवळ घरापुरती मर्यादित न ठेवता तिच्या कर्तृत्वाला सन्मान देणारे हे पुरुष जीवनसाथीचे नशीब बदलतात. त्यांच्या अशाच खंबीर पाठिंब्यामुळे संसार हा दोन जीवांच्या यशाचा एक सुंदर प्रवास बनतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.