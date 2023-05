Career Options : आज दुपारी दोन वाजता बारावीचा निकाल लागणार आहे. बारावी झाली की विद्यार्थ्यांचं करियर नवं वळण घेतं. मात्र निकाल हाती आला तरी अनेकांना उत्तम करियरसाठी नेमकं कोणतं करियर निवडावं हेच कळत नाही. चुकीचं करियर निवडल्यास तुम्ही मानसिकरित्या खचू शकता. तेव्हा बारावीनंतर करियरचे कोणते ऑप्शन्स बेस्ट ठरतील ते जाणून घेऊया.

बारावीनंतर कसं निवडाल उत्तम करियर?

1. तुमची आवड जाणून घ्या

तुम्‍ही तुमच्‍या आवडी आणि क्षमतांशी जुळणारं करियर फिल्ड निवडायला हवं. तुम्हाला संगीत किंवा कला या क्षेत्रात करिअर करायचे असेल, तर तुम्ही बारावी सायन्सनंतर तुमच्या कलात्मक आकांक्षेनुसार सर्वोत्तम अभ्यासक्रम निवडावा.

2. योग्य अभ्यासक्रम निवडा

निवड करण्यापूर्वी अभ्यासक्रमाची वैशिष्ट्ये - अभ्यासक्रम आणि शिकवण्याच्या पद्धती - नीट समजून घ्या. तिथे शिक्षण आणि शिकवण्याची पद्धत कशी आहे ते सिनीयर्सकडून किंवा तिथे असलेल्या ओळखीच्या लोकांकडून जाणून घ्या.

3. संभाव्यता समजून घ्या

आता तुम्हाला तुमच्या आवडी काय आहेत आणि तुम्ही त्यांचे अनुसरण करण्यास स्वतःला कसे शिकवू शकता हे तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही निवडलेल्या करिअर मार्गाच्या संभाव्यतेचे मूल्यांकन करण्याची ही वेळ आहे.

4. Microbiology

सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ, औद्योगिक सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ, संशोधन सहाय्यक, क्लिनिकल आणि पशुवैद्यकीय सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ आणि बरेच काही यासह 12 वी नंतर विज्ञान क्षेत्रात अनेक संधी आहेत.

बारावी सायन्स नंतरचे सर्वोत्तम अभ्यासक्रम:

Bachelor of Science in Microbiology BSc in Applied Microbiology BSc in Industrial Microbiology

5. फॉरेन्सिक सायन्स

फॉरेन्सिक सायन्स हे क्रिमिनोलॉजीचे एक उप-क्षेत्र आहे जे गुन्हेगारी कार्यवाही आणि परीक्षांमध्ये विज्ञानाच्या वापराशी संबंधित आहे.

लोकप्रिय फॉरेन्सिक सायन्स पदवींमध्ये हे समाविष्ट आहे:

BSc in Forensic Science Graduate Certificate in Digital Forensics MSc in Forensic Science

6. बायोकेमिस्ट्री

सजीवांच्या आत आणि संबंधित रासायनिक प्रक्रियांचा अभ्यास बायोकेमिस्ट्री म्हणून ओळखला जातो. रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्राची एक शाखा जी तीन क्षेत्रांमध्ये विभागलेली आहे:

Structural biology Enzymology, and Metabolism.

तुमच्या पदवी स्तरावर आधारित 12वी सायन्स नंतर अनेक उत्तम नोकर्‍या उपलब्ध आहेत. पदवी असलेले विद्यार्थी अनेकदा कृषी, औषध आणि न्यूट्रिएंट्स यासारख्या क्षेत्रात काम करू शकतात.

बायोकेमिस्ट्रीमधील सर्वोत्तम अभ्यासक्रम आहेत

7. Entrepreneurship

सध्या उद्योजकतेकडे तरुणांचा कल दिसून येतो. तेव्हा तुम्हाला जर बिजनेस सुरु करायचा असेल किंवा स्वत:चं फर्म उघडायचं असेल तर हे ऑप्शन्स तुमच्यासाठी बेस्ट आहेत.

B.A. Entrepreneurship

Bachelor of International Management

Bachelor of Arts (Hons) in Business Management

8. Astrophysics

Astrophysics is the discipline of space science that uses physical and chemical principles to explain the origin, existence, and demise of stars, planets, galaxies, comets, and other celestial objects. (HSC Board Examination)

10. Aviation

एव्हिएशन हे एक आकर्षक क्षेत्र आहे ज्यामध्ये प्रचंड आश्वासन आणि व्याप्ती आहे. जर तुम्ही एक्सिलंट करियर ऑप्शनची निवड करायची असेल आणि तुम्ही शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असाल आणि उत्तम संभाषण कौशल्ये असतील तर विमानचालन ही एक उत्तम करिअर निवड आहे.