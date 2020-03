Coronavirus : सुटलो बाबा एकदाचे; कोरोनाग्रस्त इराणमधील भारतीय मायदेशी परतले!

जैसलमेर : देशात कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत असल्याचे आजच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. अशातच आता परदेशातील भारतीयांनाही मायदेशी आणण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत.

इराण, इटलीमध्ये कोरोनाने थैमान घातले आहे. त्यामुळे तेथील भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. एअर इंडियाच्या दोन विमानांनी रविवारी (ता.१५) सकाळी जवळपास २३६ नागरिकांना इराणमधून भारतात आणण्यात आले आहे. राजस्थानच्या जैसलमेर येथील भारतीय सैन्याच्या एका कॅम्पमध्ये या नागरिकांना ठेवण्यात आले आहे.

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर म्हणाले की, एकूण २३४ भारतीयांना इराणमधून बाहेर काढण्यात आले आहे. या सर्वांना घेऊन आलेल्या एअर इंडियाच्या दोन विमानांनी आज सकाळी जैसलमेर येथील विमानतळावर लँडिंग केले. यामध्ये एकूण १३१ विद्यार्थी आणि १०३ यात्रेकरूंचा समावेश आहे. याकामी मदत करणारे राजदूत धामू गद्दाम आणि त्यांच्या टीमचे जयशंकर यांनी आभार मानले.

234 Indians stranded in #Iran have arrived in India; including 131 students and 103 pilgrims.

Thank you Ambassador @dhamugaddam and @India_in_Iran team for your efforts. Thank Iranian authorities.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 14, 2020