Farmer Protest: 26 जानेवारीच्या ट्रॅक्टर परेडला पोलिसांची परवानगी; 2 लाख ट्रॅक्टर दिल्लीच्या सीमेवर 

नवी दिल्ली- कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 26 जानेवारी रोजी राष्ट्रीय राजधानीत ट्रॅक्टर रॅली काढण्यासाठी परवानगी दिल्याचा दावा शेतकरी संघटनांनी केला आहे. असे असले तरी पोलिसांचे अतिरिक्त जन संपर्क अधिरारी अनिल मित्तल यांनी शेतकऱ्यांसोबतची याप्रकरणीची चर्चा अंतिम टप्प्यात असल्याचं म्हटलं आहे. हजारो शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर निदर्शने करत आहेत. नवभारत टाईम्सने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

