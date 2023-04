मुंबई : राजस्थानच्या अलवर जिल्ह्यातील एका कुटुंबात हा इतिहास रचला गेला आहे, जिथे पाच खरे भाऊ-बहीण न्यायाधीश बनले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सच्या दाव्यानुसार, देशातील अशा प्रकारचे हे पहिलेच प्रकरण आहे जिथे पाच सख्खे भाऊ-बहीण वेगवेगळ्या कोर्टात न्यायाधीश झाले आहेत.

या कुटुंबाला आता 'न्यायाधीशांचे कुटुंब' म्हटले जात आहे. या कुटुंबाची कहाणी प्रेरणादायी तसेच अतिशय मनोरंजक आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हा पराक्रम अलवर शहरातील नयाबास येथील रहिवासी भगीरथ मीना आणि कमलेश या पाच मुलांनी केला आहे. (5 siblings in same family became judge family of judges in india famous personalities in law) हेही वाचा - सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भगीरथ मीना यांनी सांगितले की त्यांच्या पाच मुली आणि दोन मुलांपैकी चार मुली आणि एक मुलगा न्यायाधीश बनले आहेत. आपल्या सर्व मुलांच्या शिक्षणात त्यांनी कोणतीही कमतरता ठेवली नाही आणि त्यांना खूप शिकवले असे ते सांगतात.

मुलांबरोबरच मुलींनाही शिकवताना त्यांनी कधीही भेदभाव केला नाही. त्यांचा आपल्या मुलींवर नेहमीच विश्वास होता, त्यामुळेच त्याने त्या सर्वांना दुसऱ्या शहरात एकट्याने शिकायला पाठवले. भगीरथ मीना यांनी सांगितले की, त्यांचा एक मुलगा खलेश आता लॉ करत आहे. तर एक मुलगी दुर्गेश पंजाब सिंध बँकेत पीओ आहे.

या पाच भावंडांपैकी एक असलेल्या कामाक्षी मीनाने एनएलयू पटियाला पंजाबमधून एलएलबी आणि डीयूमधून एलएलएम पूर्ण केले आहे. ते राजस्थानमधील सांगानेर येथे दिवाणी न्यायाधीश आहेत.

एक बहीण मीनाक्षी मीना दिल्लीत दिवाणी न्यायाधीश आहेत. तिने एनएलयू जयपूरमधून एलएलबी आणि एनएलयू बंगलोरमधून एलएलएम केले आहे. तिसरी बहीण मोहिनी मीना हिने NLU पटियाला येथून LLB नंतर DU मधून LLM चे शिक्षण घेतले आहे. ती सध्या दिल्लीत दिवाणी न्यायाधीशही आहेत.

सुमन मीना या राजस्थानमधील चौमू येथे दिवाणी न्यायाधीश आहेत. त्यांनी NLU पटियाला येथून LAB नंतर DU मधून LLM चे शिक्षण घेतले आहे. तर भाऊ निधिश मीनाने बीए ऑनर्सनंतर एलएलयू गांधीनगर, गुजरात येथून एलएलबी केले आहे.