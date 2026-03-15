Ahmedabad Plane Crash : वैमानिकाच्या चुकीमुळे नाही तर 'या' मुळे घडली अहमदाबाद विमान दुर्घटना, अमेरिकेच्या तपास संस्थेचा दावा

अहमदाबाद विमान अपघाताशी संबंधित अनेक अत्यंत महत्त्वाची कागदपत्रे तपास अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीनच करण्यात आली नाहीत असा दावा एका अमेरिकन विमानन सुरक्षा संस्थेने असा दावा केला. यामुळे या तपासाच्या निष्पक्षतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत असा संस्थेचा निष्कर्ष आहे. जून २०२५ मध्ये घडलेल्या या अपघातात किमान २६० लोकांचा बळी गेला होता. तपास अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या एका ईमेलमध्ये, 'एव्हिएशन सेफ्टी फाउंडेशन'चे कार्यकारी संचालक एड पियर्सन यांनी नमूद केले आहे की, त्यांना अनेक गोपनीय कागदपत्रे प्राप्त झाली आहेत; आणि या कागदपत्रांवरून असे सूचित होते की, विमानातील विद्युत यंत्रणेतील बिघाड हेच या अपघाताचे मूळ कारण होते..पियर्सनने निदर्शनास आणून दिले की, 'बोईंग ७८७ ड्रीमलाइनर' (नोंदणी क्रमांक VT-ANB) विमानाशी संबंधित कागदपत्रांवरून असे उघड झाले आहे की, या अपघातापूर्वीच विमानाची विद्युत यंत्रणा बिघडण्याचे प्रकार घडत होते. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, हे विमान बऱ्याच काळापासून विविध समस्यांनी ग्रासलेले होते,ज्यामध्ये शॉर्ट सर्किट, धूर निघणे आणि वायरिंगमधील दोष यांचा समावेश होता.. पियर्सनने पुढे असेही नमूद केले की, अपघातात सामील झालेले हे विमान विद्युत त्रुटीमुले अनेक वेळा ग्राउंड ठेवण्यात आले होते. त्याचे 'P100 पॉवर पॅनेल' देखील अनेकदा बदलण्यात आले होते. या विमानाला लागणारा विद्युत पुरवठा त्याच्या डाव्या इंजिनमधून घेतला जात असे. पियर्सन यांनी असा युक्तिवाद केला की, या विमानामध्ये रचनेशी संबंधित काही विशिष्ट बदल आणि सॉफ्टवेअर आधारित सुरक्षा उपाय करणे आवश्यक होते..Ajit Pawar Plane Crash : ब्लॅक बॉक्सचं नुकसान, फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर खराब; AAIBचा २२ पानी अहवाल, दुर्घटनेआधी एकच संदेश आला .त्यांनी पुढे असेही म्हटले आहे की, 'AAIB' (विमान अपघात तपास ब्युरो) ला या अपघातापूर्वीच्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत कोणतीही शिफारस करण्यात अपयश आले होते. शिवाय, त्यांनी असा आरोप केला की, तपास अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारे एक कथानक रचले, ज्यामुळे अपघाताच्या जबाबदारीचे संपूर्ण ओझे प्रभावीपणे वैमानिकांवरच टाकले गेले.