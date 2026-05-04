West Bengal Result: बंगालचा विजय अचानक नाही! २०१४ मध्येच लिहिलेली विजयाची स्क्रिप्ट; १२ वर्षांचा ‘मास्टर प्लॅन’ हिट, वाचा इनसाइड स्टोरी

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सत्ताधारी टीएमसीवर मात केली आहे. राज्यातील २९४ जागांसाठी मतमोजणी सुरू असून कल भाजपला बहुमत मिळण्याचे संकेत देत आहेत. ताज्या आकडेवारीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये इतिहास घडण्याची शक्यता आहे. भाजपला अनेक वर्षांपासून भेदता न आलेला किल्ला आता ढासळताना दिसत आहे. पण भाजपचा हा विजय योगायोगाने मिळालेला नाही. यामागे भाजपचे 'चाणक्य' अमित शाह यांचे दूरगामी नियोजन आणि अचूक रणनीती आहे. .२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील दणदणीत विजयानंतर याचा पाया घातला गेला. आता, जवळपास १२ वर्षांनंतर, त्या मेहनतीचे फळ स्पष्टपणे दिसत आहे. २०१४ मध्ये, जेव्हा अमित शाह उत्तर प्रदेशचे प्रभारी होते. पक्षाने तिथे प्रचंड विजय मिळवला होता. तेव्हा या विजयानंतर झालेल्या पहिल्याच सभेत त्यांनी सांगितले होते की, पश्चिम बंगाल जिंकणे हे पक्षाचे पुढचे मोठे ध्येय आहे. भाजप नेते सुधांशू त्रिवेदी म्हणाले की, पश्चिम बंगालमधील पक्षाचा नेत्रदीपक विजय हा योगायोग नसून, गेल्या १२ वर्षांच्या सुविचारित रणनीती आणि कठोर परिश्रमाचा परिणाम आहे. .२०११ च्या पश्चिम बंगाल निवडणुकीत भाजपचा सहभाग पूर्णपणे अनुपस्थित होता. २०१६ मध्ये, पक्षाने तीन जागा जिंकून आपले मनोधैर्य वाढवले. त्या वर्षी भाजपला १०% मते मिळाली होती. २०२१ मध्ये, हा आकडा वाढून ७७ जागा आणि ३८% मतांचा वाटा झाला. बंगालमधील विजयाची पटकथा स्वतः अमित शाह यांनीच लिहिली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची सखोल आणि सविस्तर रणनीती पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या ऐतिहासिक विजयाचा पाया आहे. अमित शाह आणि त्यांच्या टीमने हा विजय साकारण्यासाठी जमिनीवर काम केले..जेव्हा अमित शाह यांनी आपण पश्चिम बंगालमध्ये १५ दिवस राहणार असल्याची घोषणा केली, तेव्हा मोठा राजकीय गदारोळ झाला होता. तृणमूल काँग्रेसने तर असाही प्रश्न उपस्थित केला होता की, भाजपची परिस्थिती इतकी बिकट आहे का की देशाच्या गृहमंत्र्यांना इतका काळ एकाच राज्यात राहावे लागत आहे. पक्षाने दिवसातील २४ तासांपैकी १८ तास रणनीतीवर काम केल्याचे त्यांनी स्वतः पाहिले आहे. या निवडणुकीत अमित शाह केवळ प्रचारासाठी थांबले नाहीत, तर त्यांनी एक ठोस रणनीती आखली. .त्यांनी दिवसातील २४ तासांपैकी १८ तासांहून अधिक वेळ रणनीती आखण्यात घालवला. त्यांचे नियोजन इतके तपशीलवार होते की, त्यांना प्रत्येक बूथच्या अगदी बारीकसारीक तपशिलाची माहिती मिळत होती. त्या १५ दिवसांत, त्यांनी केवळ प्रचारच केला नाही, तर एक अशी अभेद्य योजनाही तयार केली, जिने निवडणुकीची दिशाच बदलून टाकली. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने अनेक वर्षांपूर्वी विश्वासू लोकांचा एक कोअर टीम तयार केली होती, ज्यांनी प्रत्यक्ष जमिनीवर काम केले..भूपेंद्र यादव गेल्या सप्टेंबरपासून पश्चिम बंगालमध्ये सतत तळ ठोकून होते. या निवडणुकीचे विशेष प्रभारी म्हणून सुनील बन्सल यांना नेमण्यात आले. अमित मालवीय गेल्या पाच वर्षांपासून बंगालमध्ये मेहनत करत आहेत. स्थानिक आणि केंद्रीय पथकांमध्ये उत्कृष्ट समन्वय होता. अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय संघ आणि सुवेंदू अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या स्थानिक बंगाल संघामध्ये उत्कृष्ट समन्वय होता. या सांघिक कार्यामुळे आणि अमित शाह यांच्या रणनीतीमुळे असे परिणाम मिळाले, ज्यांची अनेकांनी अपेक्षा केली नव्हती..त्याचबरोबर असेही म्हटले जात आहे की, पश्चिम बंगालमधील विजयाचे स्वप्न सर्वप्रथम माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पाहिले होते. ज्येष्ठ पत्रकार दिबांग यांनी त्या काळाची आठवण सांगताना म्हटले, "१९८० साली एक मोठे अधिवेशन भरले होते. त्या अधिवेशनात अटलबिहारी वाजपेयी म्हणाले होते की, अरबी समुद्रापासून गंगेपर्यंत कमळे फुलतील. ही त्यांची दूरदृष्टी होती. १९८० मधील ते विधान आज खरे होताना दिसत आहे."