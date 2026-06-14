Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर देणगी घोटाळा प्रकरणात खळबळजनक प्रकार उघड, कर्मचाऱ्याने घरात शेणाच्या ढिगाऱ्यात लपवले १० लाख रुपये

अयोध्येतील राम मंदिरात अर्पण केलेल्या देणग्यांच्या चोरीच्या आरोपांमुळे एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी असा दावा केला होता की, राम मंदिरात भाविकांनी दिलेल्या देणग्यांचा गैरव्यवहार केला जात आहे. या आरोपांना प्रतिसाद म्हणून आणि ट्रस्टच्या विनंतीवरून, उत्तर प्रदेश सरकारने तीन सदस्यांचे विशेष तपास पथक स्थापन केले. त्यानंतर करण्यात आलेल्या कारवाईदरम्यान, मंदिराच्या दानपेटीतील रोख रक्कम मोजण्याचे काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याच्या घरी शेणात लपवून ठेवलेली १० लाख रुपयांची रोख रक्कम सापडली. या शोधामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिकच वाढले आहे..समाजवादी पक्षाचे गंभीर आरोप अयोध्या येथील श्री राम मंदिरातील देणग्यांच्या गैरव्यवहाराची बातमी सर्वप्रथम ७ जून रोजी समोर आली, जेव्हा समाजवादी पक्षाच्या सरकारमधील माजी मंत्री पवन पांडे यांनी आरोप केला की मंदिरातून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाला आहे. त्यानंतर, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी सोशल मीडियावर हा मुद्दा उपस्थित केला आणि न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घ्यावी अशी विनंती केली. त्यांनी लिहिले, "प्रभू रामाच्या भक्तांसाठी ही अत्यंत दुःखद बातमी आहे की, राम मंदिरात अर्पण केलेल्या देणग्यांमधील कोट्यवधी रुपये गायब असल्याचे आढळून आले आहे. मंदिर ट्रस्टसाठी ही अत्यंत लज्जास्पद बाब आहे. मी मागणी करतो की न्यायालयाने याची स्वतःहून दखल घ्यावी, कारण हे प्रकरण जागतिक सनातन समाजाची प्रभू रामावरील अगाध श्रद्धेशी थेट संबंधित आहे." .अखिलेश यादव यांच्या आरोपांनंतर ट्रस्टचे निवेदन या घटनेनंतर, भाजपने अखिलेश यादव यांची विधाने राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगून ती सातत्याने फेटाळून लावली. मात्र, जेव्हा भाजपचे माजी खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंग यांनी सांगितले की त्यांना देणगी निधीच्या कथित गैरवापराची माहिती आहे, तेव्हा हा वाद अधिकच चिघळला; तरीही त्यांनी या विषयाबाबत विशिष्ट तपशील देण्यास नकार दिला..Premium|Tribal woman justice struggle : आदिवासी महिलेच्या न्यायासाठी उभा राहिलेला ऐतिहासिक संघर्ष.समाजवादी पक्षाच्या अध्यक्षांच्या विधानानंतर, श्री राम मंदिर ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितले की, ट्रस्ट नियमितपणे लेखापरीक्षण (ऑडिट) करते, ज्यामुळे त्रुटींना वाव राहत नाही. तथापि, त्यांनी यावर भर दिला की सध्याचे लेखापरीक्षण अजूनही सुरू आहे आणि आतापर्यंत कोणतीही अनियमितता आढळून आलेली नाही. ट्रस्टने असा दावा केला आहे की, हे आरोप म्हणजे तीर्थक्षेत्राची प्रतिमा मलीन करण्याच्या आणि लाखो भाविकांच्या भावना दुखावण्याच्या एका गंभीर कटाचा भाग आहेत..ट्रस्ट आणि त्याचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली असली तरी, मंदिरात अफरातफर झाल्याच्या वृत्तानंतर हे प्रकरण अधिकच चिघळले. सरकारी कारवाईच्या बातम्याही समोर आल्या आणि पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) याची दखल घेत या आरोपांबाबत स्पष्टीकरण मागवले..पंतप्रधान कार्यालयाचा हस्तक्षेप राम मंदिर ट्रस्टवरील अफरातफरीच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, ट्रस्टचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा यांनी ९ जून रोजी सदस्यांसोबत बैठक घेतली. यात रोख रक्कम, सोने आणि चांदीच्या स्वरूपात मिळालेल्या देणग्यांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर, ट्रस्टच्या एका सदस्याने एका वर्तमानपत्राशी बोलताना या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी 'विशेष तपास पथक' (SIT) स्थापन करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, "श्री राम मंदिर ट्रस्टवरील अफरातफरीच्या आरोपांमागचे सत्य केवळ एसआयटी (SIT) चौकशीतूनच समोर येऊ शकते. जर ट्रस्टने स्वतःच या प्रकरणाची चौकशी केली, तर अनेक प्रश्न उपस्थित होतील.".खरं बोललो तर मी अडचणीत येईल, माझ्यात हिंमत नाही; राम मंदिर देणगी चोरीवर बृजभूषण सिंह यांची प्रतिक्रिया.कर्मचाऱ्याच्या घरी सापडले १० लाख रुपये ट्रस्टच्या विनंतीवरून, उत्तर प्रदेश सरकारने तीन सदस्यांचे एसआयटी (SIT) स्थापन केले. या पथकात लखनौचे विभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत, लखनौ रेंजचे डीआयजी किरण एस. आणि वित्त विभागाचे विशेष सचिव नील रत्न यांचा समावेश आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या या वातावरणात, पोलिसांनी राम जन्मभूमी ट्रस्टसाठी रोख रक्कम मोजण्याचे काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याच्या घरातून १० लाख रुपये जप्त केले.आरोपीने ही रोख रक्कम शेणाच्या ढिगाऱ्यात लपवून ठेवली होती. मात्र, ही रक्कम नेमकी कोणाची आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.