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Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर देणगी घोटाळा प्रकरणात खळबळजनक प्रकार उघड, कर्मचाऱ्याने घरात शेणाच्या ढिगाऱ्यात लपवले १० लाख रुपये

SIT Probe : वाद वाढल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने तीन सदस्यांचे SIT (विशेष तपास पथक) स्थापन केले.तपासादरम्यान एका कर्मचाऱ्याच्या घरी शेणात लपवलेले 10 लाख रुपये जप्त करण्यात आले. या प्रकरणाची दखल घेत पंतप्रधान कार्यालयानेही स्पष्टीकरण मागितले.
Ayodhya Ram Mandir

Ayodhya Ram Mandir

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

अयोध्येतील राम मंदिरात अर्पण केलेल्या देणग्यांच्या चोरीच्या आरोपांमुळे एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी असा दावा केला होता की, राम मंदिरात भाविकांनी दिलेल्या देणग्यांचा गैरव्यवहार केला जात आहे. या आरोपांना प्रतिसाद म्हणून आणि ट्रस्टच्या विनंतीवरून, उत्तर प्रदेश सरकारने तीन सदस्यांचे विशेष तपास पथक स्थापन केले. त्यानंतर करण्यात आलेल्या कारवाईदरम्यान, मंदिराच्या दानपेटीतील रोख रक्कम मोजण्याचे काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याच्या घरी शेणात लपवून ठेवलेली १० लाख रुपयांची रोख रक्कम सापडली. या शोधामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिकच वाढले आहे.

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