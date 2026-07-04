Bay of Bengal Weather System : बंगालच्या उपसागरात पावसाची चक्राकार स्थिती आणखी तीव्र, ३२ जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा; पुढच्या चार दिवसांचा हवामान विभागाचा अंदाज

Monsoon Update Maharashtra : महाराष्ट्रात पावसाचा जोर पुन्हा वाढला असून कोकण आणि घाटमाथ्यावर अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीची नोंद होत आहे. हवामान विभागाने आज (ता. ४) पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगड, नाशिक घाटमाथा, पुणे घाटमाथा आणि सातारा घाटमाथा या भागांसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. तसेच राज्यातील एकूण ३२ जिल्ह्यांसाठी विविध स्तरांवरील पावसाचा इशारा देण्यात आला असून नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान पुढचे चार दिवस पावसाला पोषक हवामान असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे..सध्या राज्यात पावसासाठी पोषक हवामान प्रणाली सक्रिय आहेत. उत्तर ओडिशा आणि पश्चिम बंगालच्या किनाऱ्यालगत निर्माण झालेले कमी दाबाचे क्षेत्र कायम असून त्यासोबत समुद्रसपाटीपासून सुमारे ७.६ किलोमीटर उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. पुढील दोन दिवसांत या कमी दाबाच्या क्षेत्राची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..याशिवाय हंगामी कमी दाबाचा पट्टा राजस्थानपासून बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्रापर्यंत सक्रिय आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक किनारपट्टीलगत ऑफ-शोअर ट्रफ कायम असून उत्तर बंगालच्या उपसागरापासून गुजरातमार्गे आग्नेय अरबी समुद्रापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा विस्तारलेला आहे. महाराष्ट्राच्या उत्तर भागात ३.१ ते ७.६ किलोमीटर उंचीवर परस्परविरोधी वाऱ्यांचे जोड क्षेत्र (शिअर झोन) कायम असल्याने पावसाची तीव्रता वाढण्यास अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे..Monsoon Arrival Maharashtra : महाराष्ट्राच्या दिशेने मॉन्सूनची वाटचाल वेगवान; ७ ते ८ जूनदरम्यान आगमन, बंगालच्या उपसागरात मॉन्सून पट्टा अधिक तीव्र.गुरुवारी (ता. ३) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत राज्यातील सर्वाधिक २१० मिलिमीटर पावसाची नोंद रायगड जिल्ह्यातील भिरा येथे झाली. कोकण आणि घाटमाथ्यावर मुसळधार पाऊस कायम असून राज्याच्या अन्य भागांत हलक्या ते जोरदार सरी कोसळल्या. त्याच कालावधीत धुळे कृषी महाविद्यालय येथे राज्यातील उच्चांकी ३५ अंश सेल्सिअस तापमान, तर महाबळेश्वर येथे नीचांकी १७.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..दरम्यान, नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी देशाच्या बहुतांश भागावर प्रगती केली आहे. शुक्रवारी मॉन्सूनने उत्तर अरबी समुद्र, गुजरातचे आणखी काही भाग, संपूर्ण मध्य प्रदेश तसेच राजस्थान आणि हरियाणाच्या काही भागांत आगेकूच केली. पुढील चार ते पाच दिवसांत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा आणि पंजाबच्या उर्वरित भागांतही मॉन्सून दाखल होण्याची शक्यता आहे..जिल्हानिहाय पावसाचा इशारारेड अलर्ट :पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगड, नाशिक घाटमाथा, पुणे घाटमाथा, सातारा घाटमाथा.ऑरेंज अलर्ट :रायगड, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, कोल्हापूर घाटमाथा, वाशीम, यवतमाळ, गोंदिया.येलो अलर्ट (जोरदार पाऊस) :जळगाव, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, बुलडाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा.येलो अलर्ट (विजांसह वादळी पाऊस) :बीड, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, चंद्रपूर, गडचिरोली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.