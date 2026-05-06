Bengal CM News: बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी महिला चेहरा फिक्स? भाजपमध्ये ‘या’ नावांची सर्वाधिक चर्चा; शपथविधी सोहळा ९ मे रोजी

पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्षाने स्थापन केलेल्या नव्या सरकारचा शपथविधी सोहळा येत्या शनिवारी, ९ मे रोजी पार पडणार आहे. मुख्यमंत्रीपदासाठी अद्याप कोणतेही अधिकृत नाव जाहीर झाले नसले तरी, पक्ष एका महिलेला ही जबाबदारी देऊ शकतो, अशी चर्चा रंगली आहे. .भाजपने मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवाराची घोषणा अद्याप केलेली नसली तरी, पक्षातील अंतर्गत चर्चांमध्ये महिला नेत्यांचे नाव जोरात घेतले जात आहे. सलग दोन वेळा ममता बॅनर्जी यांना पराभूत करणारे सुवेंदू अधिकारी हे पद मिळवण्याचे प्रबळ दावेदार मानले जात आहेत. मात्र, महिला नेत्यांनाही यात चांगली संधी असल्याचे संकेत मिळत आहेत..अग्निमित्रा पॉल यांचा मजबूत दावाआसनसोल दक्षिण मतदारसंघातून अग्निमित्रा पॉल यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या तापस बॅनर्जी यांचा ४०,८३९ मतांनी पराभव केला. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, पॉल यांना १,१९,५८२ मते मिळाली, तर विरोधकांना ७८,७४३ मते पडली. २०१९ मध्ये भाजपमध्ये सामील झालेल्या पॉल यांनी पक्षाच्या महिला आघाडीची जबाबदारी सांभाळली. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रथमच निवडून आल्यानंतर त्यांनी २०२६ जानेवारीत बंगाल भाजपच्या उपाध्यक्षपदाची धुरा स्वीकारली. राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी त्या प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर होत्या आणि 'इंगा' या ब्रँडचे नेतृत्व करत होत्या..West Bengal : ममतांचा राजीनाम्यास नकार, भाजपचा मुख्यमंत्री कसा होणार? राज्यपालांकडे काय पर्याय?.रूपा गांगुली यांचाही विचारदुसऱ्या चर्चेत असलेल्या रूपा गांगुली यांनी सोनारपूर दक्षिण मतदारसंघातून टीएमसीच्या अरुंधती मैत्रा यांचा ३५,००० हून अधिक मतांनी पराभव केला. जवळपास दहा वर्षे भाजपशी संबंधित असलेल्या गांगुली यांनी बी. आर. चोप्रा यांच्या 'महाभारत' मालिकेत द्रौपदीची भूमिका साकारून प्रचंड लोकप्रियता मिळवली होती. २०१६ ते २०२२ या काळात त्या राज्यसभेच्या खासदार म्हणून काम केले.भाजपमध्ये मुख्यमंत्र्यपदासाठी सुवेंदू अधिकारी यांच्यासह प्रदेशाध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, माजी प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष आणि आरएसएस नेते उत्पल महाराज यांचे नावही शर्यतीत आहे. पक्ष लवकरच महत्वाच्या बैठका घेणार असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजप अध्यक्ष नवीन गडकरी यांच्यासह वरिष्ठ नेते या विषयावर चर्चा करतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सुवेंदू अधिकारी यांना दिल्लीत बोलावण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे..मंगळवारी बंगाल भाजप विधिमंडळ पक्षनेत्याच्या निवडीसाठी अमित शाह यांची केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांना सह-निरीक्षक बनवण्यात आले. या प्रक्रियेनंतर मुख्यमंत्र्याची अंतिम निवड होईल.भाजपने बंगालमध्ये प्रथमच सत्ता स्थापन करण्याच्या तयारीत असताना, महिला मुख्यमंत्र्याची शक्यता पक्षाच्या रणनीतीचा भाग असू शकते. ९ मे रोजी होणारा शपथविधी सोहळा केवळ बंगालच्याच नव्हे तर राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे..West Bengal Violence: निकालानंतर कोलकात्यात थरार! टीएमसी कार्यालयावर बुलडोझर, रस्त्यांवर भीषण गोंधळ; VIDEO व्हायरल.