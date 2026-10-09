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Four State Bypoll Results : राहुल गांधींवर पुन्हा नरेंद्र मोदी भारी, काँग्रेसचा दारूण पराभव, चार राज्यांतील पोटनिवडणुकांचे निकाल हाती आले

Puducherry Election Results : पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू आणि पुदुच्चेरीतील पोटनिवडणुकांचे निकाल चर्चेत. भाजपची आघाडी, काँग्रेसची कामगिरी आणि विजय यांच्या TVK च्या निकालांचे ताजे अपडेट वाचा.
Four State Bypoll Results rahul gandhi narendra modi

Four State Bypoll Results rahul gandhi narendra modi

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

BJP leads in Assam and West Bengal bypolls : चार राज्यांतील विधानसभा पोटनिवडणुकांच्या मतमोजणीत भाजपने आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये आघाडी घेतली आहे. दुसरीकडे, तमिळनाडूमध्ये अभिनेता विजय यांच्या तमिळगा व्हेट्री कळगम (TVK) पक्षाच्या उमेदवाराने आघाडी घेतली आहे. पुदुच्चेरीतील थट्टांचावडी मतदारसंघात सत्ताधारी ऑल इंडिया एन. आर. काँग्रेसचे (AINRC) उमेदवार अशोक आनंद यांनी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव केला आहे.

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