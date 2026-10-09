Four State Bypoll Results : राहुल गांधींवर पुन्हा नरेंद्र मोदी भारी, काँग्रेसचा दारूण पराभव, चार राज्यांतील पोटनिवडणुकांचे निकाल हाती आले

BJP leads in Assam and West Bengal bypolls : चार राज्यांतील विधानसभा पोटनिवडणुकांच्या मतमोजणीत भाजपने आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये आघाडी घेतली आहे. दुसरीकडे, तमिळनाडूमध्ये अभिनेता विजय यांच्या तमिळगा व्हेट्री कळगम (TVK) पक्षाच्या उमेदवाराने आघाडी घेतली आहे. पुदुच्चेरीतील थट्टांचावडी मतदारसंघात सत्ताधारी ऑल इंडिया एन. आर. काँग्रेसचे (AINRC) उमेदवार अशोक आनंद यांनी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव केला आहे..आसाममध्ये भाजपची मोठी आघाडीआसाममधील नागाव मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत भाजपचे उमेदवार देवाशिष शर्मा यांनी AIUDFचे प्रमुख बदरुद्दीन अजमल यांच्यावर ७५ हजारांहून अधिक मतांची आघाडी घेतली आहे. देवाशिष शर्मा यांना १ लाख ८१ हजार १७ मते मिळाली असून, बदरुद्दीन अजमल यांना १ लाख ५ हजार ७६९ मते मिळाली आहेत. काँग्रेसचे उमेदवार शिबामणी बोरा २९ हजार ८२६ मतांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत..पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे उमेदवार आघाडीवरपश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम आणि रेजीनगर विधानसभा मतदारसंघांच्या पोटनिवडणुकीत भाजपच्या उमेदवारांनी आघाडी घेतली आहे. नंदीग्राममध्ये भाजपच्या हसीरानी रथ आघाडीवर असून, काँग्रेसचे मिलन प्रधान दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. रेजीनगरमध्ये भाजपचे सखरव सरकार आघाडीवर आहेत. येथे काँग्रेसचे मोहम्मद अब्दुल्लाहील काफी पिछाडीवर आहेत.. Rahul Gandhi : देशाला बदनाम करण्याचं काम सुरू आहे”; परिणय फुके यांचा राहुल गांधींवर निशाणा.पुदुच्चेरीत AINRCचा विजयपुदुच्चेरीतील थट्टांचावडी विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत AINRCचे उमेदवार अशोक आनंद यांनी काँग्रेसचे ई. विनायगम यांचा ८ हजार ४०० हून अधिक मतांनी पराभव केला आहे.तमिळनाडूमध्ये TVKची आघाडीतमिळनाडूतील धारापुरम विधानसभा मतदारसंघात अभिनेता विजय यांच्या TVK पक्षाच्या उमेदवाराने दहाव्या फेरीअखेर २७ हजार ६४९ मते मिळवली आहेत. ते ४ हजार १२८ मतांनी आघाडीवर आहेत. द्रमुक आणि अण्णाद्रमुकच्या उमेदवारांच्या तुलनेत TVKच्या उमेदवाराने घेतलेल्या आघाडीमुळे या निवडणुकीकडे लक्ष वेधले गेले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.