CJPवर गंभीर आरोप करत बनवली नवी पार्टी, CJP-Dची घोषणा; दीपकेच्या घराबाहेर केलेलं आंदोलन

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या कॉकरोच टिप्पणीनंतर अभिजीत दीपके यानं कॉकरोच जनता पार्टी सुरू केली. यानंतर नीट पेपरफुटी प्रकरणी आंदोलन करत धर्मेंद्र प्रधान यांना केंद्रीय शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडलं. यानंतर देशातील सरकारी शाळांच्या सुधारणेसाठी मोहिम हाती घेण्यात आलीय. दरम्यान, कॉकरोच जनता पार्टीमध्ये फूट पडली आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचं समर्थन करणाऱ्या मनीष ब्रह्मभट्टने आता वेगळ्या संघटनेची घोषणा केलीय. त्याचं नावही जाहीर करण्यात आलं आहे. कॉकरोच जनता पार्टी डेमोक्रेटिक असं नाव जाहीर करत ब्रह्मभट्टने अभिजीत दीपकेवर गंभीर आरोप केले आहेत..ब्रह्मभट्टने आरोप केला की, जंतर मंतर आंदोलनात असलेल्या जुन्या कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे. तरुणांच्या मुद्द्यांवर सुरू झालेलं आंदोलन आता एका राजकीय टीममध्ये बदललंय. सीजेपी हा अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टीच्या जवळ जाणारा गट असल्याचा दावाही ब्रह्मभट्टने केलाय. या आरोपांना अभिजीत दीपके किंवा सीजेपीकडून काहीच उत्तर देण्यात आलेलं नाही..बापटांना मारहाण, पंडितना अटक! मुख्यमंत्री फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले, पुण्यासारख्या ठिकाणी....ऑगस्ट महिन्यात मनीष ब्रह्मभट्ट गुजरातहून छत्रपती संभाजीनगरला गेला होता. सीजेपीच्या कोअर टीमची बैठक अभिजीत दीपकेच्या घरी होत असल्याची माहिती त्याला समजली होती. यानंतर ब्रह्मभट्ट आणि त्याचे सहकारी राहुल पांड्या यांनी दीपकेच्या घराबाहेर आंदोलनही केलं होतं. जंतर मंतर आंदोलनातील सक्रीय कार्यकर्त्यांना बैठकीत घेतलं नसल्याचा आरोप दोघांनी केला होता..अभिजीत दीपकेच्या घराबाहेर आंदोलन करताना ब्रह्मभट्ट आणि राहुल पांड्या यांची प्रकृती बिघडली होती. तेव्हा दोघांनाही रुग्णालयात दाखल केलं होतं. त्यावेळी ब्रह्मभट्टने माध्यमांशी बोलताना आपण सीजेपी कार्यकर्ता असल्याचं म्हटलं होतं..गुरुवारी मनिष ब्रह्मभट्टने दिल्लीत सीजेपी डी बनवण्याची घोषणा केलीय. मूळ आंदोलनाला अशा लोकांनी ताब्यात घेतलाय ज्यांचे आम आदमी पार्टीशी जुने संबंध आहेत. सीजेपीच्या टीममध्ये असलेल्या ८ लोकांचे आम आदमी पार्टीशी संबंध आहेत असंही ब्रह्मभट्टने म्हटलं..सीजेपी आता विद्यार्थी किंवा सामान्यांच्या मुद्द्यावर बोलत नाही. तर केवळ भाजपचा विरोध करणं इतकाच उद्देश राहिला आहे. आंदोलनात देशभरातील लोकांनी भाग घेतलेला. त्यामुळे सर्व राज्यातील आंदोलकांना प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे अशी मागणी ब्रह्मभट्टने केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.