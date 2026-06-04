देश

CJPचा संस्थापक अभिजीत दिपके भारतात येणार, आई-वडिलांना चिंता, घर सोडून अज्ञातस्थळी

कॉकरोच जनता पार्टीचा संस्थापक असलेला अभिजीत ६ जूनला भारतात येणार आहे. त्यानं फॉलोअर्सना आवाहन केलंय की मला विमानतळावर भेटा. ६ जूनला दिल्लीत आंदोलनाची घोषणा CJPने केलीय.
CJP Founder Abhijeet Dipke to Return to India on June 6

CJP Founder Abhijeet Dipke to Return to India on June 6

Esakal

सूरज यादव
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अमेरिकेतील बोस्टनमध्ये राहणारा ३० वर्षीय अभिजित दिपके सध्या भारतात चर्चेत आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचा संस्थापक असलेला अभिजीत ६ जूनला भारतात येणार आहे. त्यानं फॉलोअर्सना विमानतळावर भेटायला या असं आवाहन केलंय. देशातील शिक्षण प्रणालीत असलेल्या त्रुटींविरोधात आवाज उठवण्यासाठी राजधानी दिल्लीत जंतर मंतरवर आंदोलन केलं जाणार आहे. दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अभिजीतच्या कुटुंबियांची चिंता वाढली आहे. Abhijeet Dipke Calls Supporters Ahead of India Arrival

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