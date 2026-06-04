CJPचा संस्थापक अभिजीत दिपके भारतात येणार, आई-वडिलांना चिंता, घर सोडून अज्ञातस्थळी

अमेरिकेतील बोस्टनमध्ये राहणारा ३० वर्षीय अभिजित दिपके सध्या भारतात चर्चेत आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचा संस्थापक असलेला अभिजीत ६ जूनला भारतात येणार आहे. त्यानं फॉलोअर्सना विमानतळावर भेटायला या असं आवाहन केलंय. देशातील शिक्षण प्रणालीत असलेल्या त्रुटींविरोधात आवाज उठवण्यासाठी राजधानी दिल्लीत जंतर मंतरवर आंदोलन केलं जाणार आहे. दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अभिजीतच्या कुटुंबियांची चिंता वाढली आहे. Abhijeet Dipke Calls Supporters Ahead of India Arrival.अभिजीत दिपकेच्या कुटुंबाने सुरक्षेमुळे घर सोडलं आहे. छत्रपती संभाजीनगरच्या वाळुंज एमआयडीसी परिसरात असलेल्या त्यांच्या घरी आता कुणीच नाही. काही दिवसांपूर्वी त्याचे नातेवाईक अज्ञात ठिकाणी गेल्याचे समजते. सध्या घरी कोणी नसले तरी पोलिसांनी सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचा फौजफाटा तैनात केला आहे..हिऱ्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्मलो, आठवड्याला १०-१२ कोटी उडवतो; ललित मोदींनी सांगितलं एवढा पैसा येतो कुठून?.अभिजीतचे वडील भगवानराव दिपके हे एमआयडीसीतून इंजिनिअर म्हणून निवृत्त झालेत. मुलाने सोशल मीडियावर सुरू केलेल्या चळवळीमुळे त्यांना चिंता वाटतेय. अभिजीत यांच्या वडिलांनी म्हटलं की, एक वडील म्हणून चिंता वाटणं स्वाभाविक आहे. सुरुवातीला मी त्याला अशी मोहीम सुरू करण्यावर विचार करण्यास सांगितलं आणि समजावन सांगण्याचाही प्रयत्न केला. पण एखादी व्यक्ती ठरवते तेव्हा त्याला समाजवून सांगण्यात काही उरलेलं नसतं. अशा वेळी कोणताही सल्ला द्यावा असं वाटत नाही..भगवानराव दिपके यांनी असंही म्हटलंय की, कुटुंबाला कुणाकडून धमकी दिली गेली नाहीय. पण आई वडील म्हणून चिंता वाटते. मात्र अभिजीतला कायद्याचं ज्ञान आहे आणि तो कोणत्याही कायद्याचं उल्लंघन करणार नाही असा विश्वास वडिलांनी व्यक्त केलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.