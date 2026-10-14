देश

CJP Leaders Arrested : सीजेपीचे मुख्य सुत्रधार सौरव दास, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदेंना ५ दिवसांची कोठडी; ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यावरून राजकारण तापलं

Jantar Mantar Protest : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या सीजेपी नेत्यांवर पोलिसांनी कारवाई केली. सौरव दास, आशुतोष रांका आणि अजिंक्य शिंदे यांच्या कोठडीप्रकरणी ताजे अपडेट जाणून घ्या.
CJP Leaders Arrested

CJP Leaders Arrested

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gyanesh Kumar Resignation : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) तीन नेत्यांना न्यायालयाने पाच दिवसांची कोठडी सुनावली आहे. सौरव दास, आशुतोष रंका आणि अजिंक्य शिंदे यांचा जामीन अर्जही फेटाळण्यात आला आहे.

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