CJP Leaders Arrested : सीजेपीचे मुख्य सुत्रधार सौरव दास, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदेंना ५ दिवसांची कोठडी; ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यावरून राजकारण तापलं

Gyanesh Kumar Resignation : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) तीन नेत्यांना न्यायालयाने पाच दिवसांची कोठडी सुनावली आहे. सौरव दास, आशुतोष रंका आणि अजिंक्य शिंदे यांचा जामीन अर्जही फेटाळण्यात आला आहे..जंतरमंतर परिसरात मनाई आदेशांचे उल्लंघन करून प्रवेश केल्याचा आरोप या नेत्यांसह संघटनेच्या अन्य कार्यकर्त्यांवर आहे. आंदोलनादरम्यान ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी संबंधितांना ताब्यात घेतले होते..पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित अटींचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांचा समावेश आहे. ताब्यात घेतलेल्या कार्यकर्त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने तिघांना पाच दिवसांची कोठडी सुनावली आणि त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला..Jantar Mantar Protest: 'जंतर-मंतर'चा इतिहास काय? आंदोलनाचं ठिकाण कधीपासून बनलं, त्यापूर्वी काय व्हायचं; आता तीन पर्याय कोणते?.दरम्यान, जंतरमंतर हे ठिकाण अधिकृत आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला आहे. या ठिकाणी आंदोलन करण्याचा अधिकार पुन्हा मिळवण्यासाठी संघर्ष सुरूच ठेवणार असल्याची भूमिका कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक दीपक यांनी मांडली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.