देश

CJP Protest Delhi : आता चर्चा जंतर मंतरवरच! अन्यथा...; CJPची मोठी अट, काय म्हणाले?

Dharmendra Pradhan Resignation Demand : आता केंद्र सरकार आणि कॉक्रोज जनता पार्टी यांच्यात पुन्हा एकदा चर्चा सुरु होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या चर्चेसाठी सीजेपीच्यावतीने काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.
CJP Protest Delhi

CJP Protest Delhi

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

नीट पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी दिल्लीत आंदोलन सुरु आहे. अशातच आता केंद्र सरकार आणि कॉक्रोज जनता पार्टी यांच्यात पुन्हा एकदा चर्चा सुरु होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या चर्चेसाठी सीजेपीच्यावतीने काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Jantar Mantar
Jantar Mantar protest details
CJP protest actions
CJP role in democracy