CJP Protest Delhi : आता चर्चा जंतर मंतरवरच! अन्यथा...; CJPची मोठी अट, काय म्हणाले?

नीट पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी दिल्लीत आंदोलन सुरु आहे. अशातच आता केंद्र सरकार आणि कॉक्रोज जनता पार्टी यांच्यात पुन्हा एकदा चर्चा सुरु होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या चर्चेसाठी सीजेपीच्यावतीने काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. .सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, सरकार चर्चेसाठी तयार असेल तर आम्हीही तयार आहोत. मात्र, कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्यांच्या घरी किंवा कार्यालयात ही चर्चा होणार नाही. चर्चा करायची असेल तर संबंधित नेत्यांनी जंतर-मंतरवर यावे किंवा संविधान क्लबसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी बैठक आयोजित करावी, अशी आमची भूमिका आहे..'दोन तास थांबवलं, 10 मिनिटं भेट दिली'; जे. पी. नड्डांच्या भेटीनंतर सौरभ दास यांचं मोठं वक्तव्य, काय सांगितलं?.सौरव दास यांनी दावा केला की, आज सकाळीही दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सरकार चर्चा करू इच्छित असल्याचे सांगितले होतं. मात्र, आम्ही कोणाच्याही घरी जाऊन चर्चा करणार नाही. तटस्थ ठिकाणीच बैठक व्हावी, अशी आमची मागणी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे..सरकारने आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी संवाद साधायला हवा होता, अशी प्रतिक्रियाही यावेळी सौरभ दास यांनी दिली. "आम्ही सर्व सुशिक्षित आहोत. कोणत्याही प्रश्नावर तोडगा चर्चेतूनच निघतो, याची आम्हालाही जाणीव आहे. त्यामुळे सरकारने वेळ न दवडता सुरुवातीलाच संवाद साधायला हवा होता," असं ते म्हणाले..JP Nadda meeting: आंदोलकांशी चर्चा केल्यानंतर केंद्र सरकारची पहिली प्रतिक्रिया; धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा कधी होणार?.दरम्यान, सोमवारी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी सीजेपीच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली होती. आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांनी नड्डा यांची भेट घेऊन आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन त्यांच्याकडे दिलं होतं. या निवेदनात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात आली होती..या बैठकीनंतर जे. पी. नड्डा यांनी शिष्टमंडळाशी सविस्तर चर्चा झाल्याचे सांगत त्यांच्या मागण्यांवर वरिष्ठ पातळीवर विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. तसेच आंदोलन मागे घेऊन प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहनही त्यांनी केलं होतं. मात्र, अद्याप कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले सीजेपीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत शांततापूर्ण आंदोलन सुरूच राहील, अशी माहिती सौरव दास यांनी दिली आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.