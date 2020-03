काँग्रेस-भाजपच्या महिला खासदारांमध्ये संसदेतच जुंपली; शारीरिक अत्याचाराचे आरोप!

नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसच्या महिला खासदार लोकसभेतच एकमेकांशी भिडल्याचा प्रकार सोमवारी (ता.२) घडला. या नाट्यमय घडामोडीनंतर दोन्ही खासदारांनी एकमेकांवर धक्काबुक्की केल्याचे आरोप केले आहेत. काँग्रेस खासदार रम्या हरिदास यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहत भाजप खासदार मीणा जसकौर यांच्यावर मारहाण केल्याचा आरोप केला आहे.

रम्या हरिदास यांनी म्हटले आहे की, मी एक दलित महिला असल्याने माझ्यावर हा हल्ला करण्यात आला. आज दुपारी ३ वाजता संसदेच्या दुसऱ्या सत्राला सुरवात झाली. त्यावेळी मी दिल्ली हिंसाचाराचा मुद्दा मांडण्यासाठी उभी राहिले असताना भाजप खासदारांनी माझ्या खांद्यावर हाताने मारले. महिला खासदार संसदेतही सुरक्षित नाहीत.''

याला उत्तर देताना मीणा यांनी म्हटले आहे की, रम्या यांनी लावलेले सर्व आरोप हे खोटे आहेत. त्यांनी सभागृहात बॅनर उघडला. त्यावेळी तो माझ्या डोक्यावर खूप जोरात आदळला. मी त्यांना पुढे होण्यास सांगितले. मात्र, त्यांना कोणतीही मारहाण केली नाही. त्यांनी दलित असल्यामुळे मारहाण केल्याचे म्हटले आहे, पण मी देखील एक दलित महिलाच आहे.

हे आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना भाजपचे सभागृह नेते संजय जयस्वाल यांच्या विधानामुळे या प्रकरणाने वेगळे वळण घेतले आहे. जयस्वाल म्हणाले की, काँग्रेस खासदार भाजप खासदारांच्या बैठकस्थानी बॅनर घेऊन आल्या. आणि त्यांना बोलण्यापासून विरोध करू लागल्या. भाजप नेत्यांनी माघार घेत असल्याचे दिसताच काँग्रेस नेत्यांनी धक्काबुक्कीला सुरवात केली.

लोकसभेत काँग्रेस नेत्यांसह विरोधी पक्षांनीही दिल्ली हिंसाचाराचा मुद्दा उचलून धरला होता. काँग्रेस नेत्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. त्याच दरम्यान काँग्रेस-भाजप नेत्यांमध्ये धक्काबुक्की झाली.

Congress MP Ramya Haridas: I am a Dalit woman. Today when the Parliament session started at 3pm, I was moving towards the well of the House to raise the issue of Delhi violence. That time the BJP MP hit me on my shoulder. Parliament is not secure for women Parliament members. pic.twitter.com/Gckt0RmCp9

