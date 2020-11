Corona Update : शनिवारी 46,964 नवे रुग्ण; तर 470 कोरोना रुग्णांचा मृत्यू

नवी दिल्ली : गेल्या आठ महिन्यांपासून कोरोना विषाणूने देशातच नव्हे तर संपूर्ण जगात हाहाकार माजवला आहे. युरोपातील काही देशांत आता कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे. ही लाट आधीपेक्षाही गंभीर मानली जात आहे. त्यामुळे त्या देशांत पुन्हा एकदा लॉकडाऊन लागू केला आहे. भारतात देखील आता पहिली लाट येऊन गेली असून कोरोनाची आकडेवारी घसरती आहे. मात्र, भारतात देखील लवकरत दुसरी लाट येईल असा अंदाज तज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.

भारतात दररोज कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढतच आहे. अलीकडे कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झालेली असली तरीही देशाची परिस्थिती गंभीरच आहे. सध्या देशातील कोरोना संक्रमितांची संख्या जवळपास 82 लाखापर्यंत पोहोचली आहे. आरोग्य मंत्रालयाद्वारे रविवारी सकाळी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशात कोरोना संक्रमितांची संख्या आता 81,84,082 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या चोविस तासांत कोरोनाचे 45 हजारहुन अधिक रुग्ण सापडले आहेत. ही आकडेवारी शनिवारी सकाळी 8 वाजल्यापासून ते रविवारी सकाळी 8 वाजेपर्यंतची आहे. यादरम्यानच्या चोविस तासांत 46,964 नवे रुग्ण भारतात सापडले आहेत.

With 46,964 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 81,84,083. With 470 new deaths, toll mounts to 1,22,111

Total active and cured cases are 5,70,458 and 74,91,513 respectively: Union Health Ministry pic.twitter.com/yClVACehX1

— ANI (@ANI) November 1, 2020