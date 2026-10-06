Delhi Police ACP Vivek Bhagat : महिला पत्रकारांसोबत गैरवर्तन भोवले, एसीपी विवेक भगत यांची पदोन्नती रोखली; सरकारचा अर्ध्या रात्री निर्णय

दिल्ली सरकारने १२ DANIPS (दिल्ली, अंदमान आणि निकोबार बेटे पोलीस सेवा) अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त पोलीस उपायुक्त (ADCP) पदाचा ‘चालू कर्तव्याचा कार्यभार’ सोपवण्याच्या आदेशात सुधारणा केली आहे. सुधारित आदेशानुसार, दिल्ली पोलिसांचे ACP विवेक भगत यांना या अतिरिक्त कार्यभारातून वगळण्यात आले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात झालेल्या एका निदर्शनादरम्यान महिला पत्रकारांचा कथित छळ केल्याचा आरोप भगत यांच्यावर असून, या प्रकरणाची चौकशी सध्या सुरू आहे..दिल्ली सरकारने रात्री उशिरा आपल्या अधिकृत ‘X’ हँडलवरून यासंदर्भात माहिती दिली. सरकारने स्पष्ट केले की, ५ ऑक्टोबर रोजी १२ DANIPS अधिकाऱ्यांना ADCP पदाचा कार्यभार सोपवण्याचा आदेश जारी करण्यात आला होता. मात्र, विवेक भगत यांच्या संदर्भात आता या आदेशात सुधारणा करण्यात येत आहे..Amir Khan Muttaki: पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना का आमंत्रित केले नाही? अखेर अफगाणिस्तानच्या मंत्र्यांनी दिले उत्तर, म्हणाले... .सरकारच्या म्हणण्यानुसार, १२ अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभार देण्याचा प्रस्ताव २५ ऑगस्ट रोजीच मांडण्यात आला होता. संबंधित मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ५ ऑक्टोबर रोजी आदेश जारी करण्यात आला. त्यामुळे ही नियुक्ती अलीकडे घडलेल्या कथित घटनेनंतर करण्यात आलेली कारवाई नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे..ही CDC व्यवस्था तात्पुरती असून, त्याला नियमित पदोन्नती मानले जाणार नाही. तसेच या अतिरिक्त कार्यभारामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना कोणताही आर्थिक लाभ मिळणार नाही. ADCP पदाचा CDC सोपवलेल्या अधिकाऱ्यांना नियमितपणे नियुक्त केलेल्या ADCPकडे असलेली वैधानिक कर्तव्ये बजावता येणार नाहीत, असेही सरका. स्वतः अतिरिक्त कार्यभार न स्वीकारण्याची विनंती महिला पत्रकारांच्या कथित छळाच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याने, ती पूर्ण होऊन समाधानकारक निष्कर्ष येईपर्यंत ADCP पदाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारू नये, अशी विनंती विवेक भगत यांनी स्वतः केल्याचे दिल्ली सरकारने सांगितले. त्यानुसार सरकारने ५ ऑक्टोबरच्या आदेशात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .विवेक भगत सध्या कनॉट प्लेसचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या आदेशात त्यांच्यासह डॉ. विकास शेओकंद, ए. व्यंकटेश, गुरसेवक सिंग, रेणू लता, विदुषी कौशिक, मनू हिमांशू, साकरिया मिहिर प्रवीणभाई, गरिमा तिवारी, आशिष कुमार, मनीष लाडला आणि रोहित गुप्ता यांना ADCP पदाचा CDC देण्यात आला होता. .आता भगत यांना वगळून उर्वरित ११ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत सुधारित आदेश जारी करण्यात येणार आहे. दरम्यान, महिला पत्रकारांशी संबंधित कथित गैरवर्तनाच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याने या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.