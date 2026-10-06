देश

Delhi Police ACP Vivek Bhagat : महिला पत्रकारांसोबत गैरवर्तन भोवले, एसीपी विवेक भगत यांची पदोन्नती रोखली; सरकारचा अर्ध्या रात्री निर्णय

Delhi Government : सुधारित आदेशानुसार, ACP विवेक भगत यांना ADCPच्या अतिरिक्त कार्यभारातून वगळण्यात आले आहे. महिला पत्रकारांच्या कथित छळाच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याने भगत यांनी स्वतः CDC न स्वीकारण्याची विनंती केली होती.
ACP Vivek Bhagat Excluded From Additional Charge

ACP Vivek Bhagat Excluded From Additional Charge

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

दिल्ली सरकारने १२ DANIPS (दिल्ली, अंदमान आणि निकोबार बेटे पोलीस सेवा) अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त पोलीस उपायुक्त (ADCP) पदाचा ‘चालू कर्तव्याचा कार्यभार’ सोपवण्याच्या आदेशात सुधारणा केली आहे. सुधारित आदेशानुसार, दिल्ली पोलिसांचे ACP विवेक भगत यांना या अतिरिक्त कार्यभारातून वगळण्यात आले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात झालेल्या एका निदर्शनादरम्यान महिला पत्रकारांचा कथित छळ केल्याचा आरोप भगत यांच्यावर असून, या प्रकरणाची चौकशी सध्या सुरू आहे.

Loading content, please wait...
delhi
women
journalist
Protest
Additional Commissioner
Jantar Mantar
Molestation
Gyanesh Kumar controversy
Marathi News Esakal
www.esakal.com