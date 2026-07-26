Dharmendra Pradhan Resignation : "भाजप कार्यकर्त्यांना पदापेक्षा देश महत्त्वाचा...!" प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर अमित शहा यांची प्रतिक्रिया

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पहिल्यांदा यावर भाष्य केले. त्यांनी म्हटले की, भाजप कार्यकर्त्यांसाठी पदापेक्षा देश, तरुण पिढी आणि विद्यार्थी अधिक महत्त्वाचे आहेत. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हेच दर्शवत असल्याचे शहा यांनी सांगितले..अमित शहा यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “मोदी सरकार तरुणांच्या भावनांचा आदर करते आणि पेपरफुटीविरोधात आवश्यक सुधारणा लागू करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. पेपरफुटीसाठी जबाबदार असलेल्यांना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी मोदीजींनी घेतलेले निर्णय कौतुकास्पद आहेत. या पावलांमुळे नीट परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पूर्ण न्याय मिळेल.”.त्यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कार्याचीही प्रशंसा केली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, मातृभाषेत परीक्षा, पीएम श्री शाळांचा विस्तार, डिजिटल शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योग-शैक्षणिक समन्वय मजबूत करणे यांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या. परीक्षा प्रणाली अधिक विद्यार्थी-केंद्रित बनवण्याचे प्रयत्न उल्लेखनीय असल्याचे त्यांनी सांगितले..शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांचा पगार थांबणार? काय आहेत नियम? .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी प्रधान यांचा राजीनामा तात्काळ स्वीकारला. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना शिक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. ते अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री म्हणूनही काम पाहत राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.