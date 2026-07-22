Dharmendra Pradhan Resignation Letter : धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचे पत्र व्हायरल; सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या पत्रामागील सत्य काय?

Fake Resignation Letter : केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत सोशल मीडियावर एक पत्र मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या पत्रात त्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, हा दावा दिशाभूल करणारा असून धर्मेंद्र प्रधान यांनी अद्याप आपल्या पदाचा राजीनामा दिलेला नाही..सध्या दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे NEET पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनकर्त्यांकडून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. या आंदोलनादरम्यानच त्यांच्या नावाने कथित राजीनामा पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून त्यावरून विविध तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत..व्हायरल होत असलेल्या पत्रावर 21 जुलै 2026 ही तारीख असून ते पंतप्रधानांना उद्देशून लिहिल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला आहे. पत्रात वारंवार झालेल्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचा परीक्षापद्धतीवरील विश्वास उडाला असून, त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत आपण राजीनामा देत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच या अपयशासाठी सरकारच्या नेतृत्वालाही जबाबदार धरल्याचा मजकूर पत्रात आहे..मात्र, या पत्राच्या आधारे धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. पंतप्रधान कार्यालय, राष्ट्रपती भवन किंवा केंद्र सरकारकडूनही अशा कोणत्याही राजीनाम्याची पुष्टी झालेली नाही. धर्मेंद्र प्रधान यांनीही राजीनामा दिल्याचे कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही..Dharmendra Pradhan Resignation : अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान यांच्यात तब्बल ३ तास चर्चा; प्रधान यांचा राजीनामा होणार?, गुप्तचर विभागाचा अहवालात काय?.यामुळे सोशल मीडियावर फिरणारे हे पत्र बनावट किंवा दिशाभूल करणारे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर चुकीची माहिती पसरवून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नागरिकांनी अशा प्रकारच्या व्हायरल पोस्टवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी अधिकृत सरकारी निवेदने किंवा विश्वासार्ह वृत्तसंस्थांमधील माहितीची पडताळणी करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.