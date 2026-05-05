पैशांच्या नाही, तर प्रेमाच्या जोरावर विजय! लोकांच्या घरी भांडी घासणाऱ्या कलिता मांझी झाल्या आमदार, २५०० रुपयांच्या पगारात कशी जिंकली निवडणूक?

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवलं आहे. या निवडणुकीतील अनेक निकाल चर्चेत राहिले. यापैकी एक म्हणजे लोकांच्या घरी जाऊन धुणं भांडी करून एका ३७ वर्षीय महिलेने यानिवडणुकीत विजय मिळवला आहे. कलिता माझी असं महिलेचं नाव आहे. .साध्या कुटुंबातून आलेल्या कलिता यांनी औसग्राम मतदारसंघातून निवडणूक लढवत तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार श्याम प्रसन्न लोहार यांचा १२ हजारांहून अधिक मतांनी पराभव केला. त्यांना एकूण १,०७,६९२ मते मिळाली. तर डाव्या पक्षाचे चंचल कुमार माझी तिसऱ्या, तर तापस बराल चौथ्या क्रमांकावर राहिले..गुस्कारा परिसरातील कलिता या निवडणुकीपूर्वी घरकाम करत होत्या. महिन्याला अवघे २५०० रुपये कमाई असतानाही त्यांनी हार न मानता आपली वाटचाल सुरू ठेवली. २०२१ मध्येही त्यांनी निवडणूक लढवली होती. पण ११ हजार ८१५ मतांनी त्यांचा पराभव झाला होता..गेली २० वर्षे ज्या कुटुंबाकडे त्या काम करत होत्या. त्यांच्या मते कलिता य घरातील सदस्या सारख्या होत्या. सकाळी ७ वाजता कामासाठी येणाऱ्या कलिता निवडणुकीच्या काळातही काम आणि प्रचार यामध्ये समतोल राखण्याचा प्रयत्न करत होत्या. अखेर कुटुंबीयांनीच त्यांना प्रचारावर लक्ष देण्याचा सल्ला दिला, त्यामुळे त्यांनी काम बंद केलं..एप्रिलमध्ये एका मुलाखतीत बोलताना त्यांनी सांगितलं होतं की, त्या म्हणाल्या होत्या की, त्या रोज सकाळी ५ वाजता उठून कामाला सुरुवात करतात. त्यांच्या सासूबाई स्वयंपाकात मदत करतात, तर मुलगा पार्थ आणि सहकारी चंद्रनाथ यांनी प्रचारात खंबीर साथ दिली. घरकाम करणाऱ्या महिलेपासून आमदार बनण्यापर्यंतचा त्यांचा प्रवास खऱ्या अर्थाने जिद्द आणि मेहनतीचं जिवंत उदाहरण ठरत आहे.