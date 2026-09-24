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Edible Oil Import Duty Cut : सूर्यफूल, सोयाबीन आणि पाम तेल होणार स्वस्त; केंद्र सरकारकडून खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात मोठी कपात, सामान्यांना दिलासा

Government Cuts Import Duty on Crude Edible Oils : केंद्र सरकारने कच्च्या सूर्यफूल, सोयाबीन आणि पाम तेलावरील आयात शुल्क कमी केले आहे. या निर्णयामुळे खाद्यतेलाचा खर्च आणि देशांतर्गत किमती कमी होऊन ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
Edible Oil Import Duty Cut

Edible Oil Import Duty Cut

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्याने देशांतर्गत बाजारातही महागाईचा दबाव वाढला आहे. ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रमुख कच्च्या खाद्यतेलांवरील मूळ सीमा शुल्क (BCD) कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे खाद्यतेलाच्या आयातीचा खर्च कमी होण्यास मदत होऊन त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

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