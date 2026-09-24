Edible Oil Import Duty Cut : सूर्यफूल, सोयाबीन आणि पाम तेल होणार स्वस्त; केंद्र सरकारकडून खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात मोठी कपात, सामान्यांना दिलासा

नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्याने देशांतर्गत बाजारातही महागाईचा दबाव वाढला आहे. ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रमुख कच्च्या खाद्यतेलांवरील मूळ सीमा शुल्क (BCD) कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे खाद्यतेलाच्या आयातीचा खर्च कमी होण्यास मदत होऊन त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळण्याची अपेक्षा आहे..सरकारच्या निर्णयानुसार, कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क १० टक्क्यांवरून थेट शून्य करण्यात आले आहे. तसेच कच्च्या सोयाबीन तेल आणि कच्च्या पाम तेलावरील शुल्क १० टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आले आहे..याशिवाय, रिफाईंड म्हणजेच शुद्ध केलेल्या खाद्यतेलावरील आयात शुल्कातही कपात करण्यात आली आहे. मात्र, कच्चे आणि रिफाईंड खाद्यतेल यांच्यातील १९.२५ टक्क्यांचा शुल्क फरक कायम ठेवण्यात आला आहे..₹1500 Installment Payment Update : लाडक्या बहिणींसाठी दिलासादायक बातमी! 'या' तारखेनंतर खात्यात जमा होणार ऑगस्ट महिन्याचे 1500 रुपये; 1 कोटी 66 लाख महिलांना मिळणार लाभ.ग्राहकांना थेट फायदा मिळण्याची अपेक्षाकच्च्या खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी झाल्याने आयातदारांचा खर्च कमी होईल. त्याचा परिणाम पुढे खाद्यतेलाच्या घाऊक आणि किरकोळ किमतींवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बाजारातील खाद्यतेलाचे दर कमी होऊन ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो..सरकारच्या मते, खाद्यतेलाच्या आयातीवरील शुल्क हा अंतिम किंमतीचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे शुल्क कमी केल्याने देशांतर्गत बाजारातील खाद्यतेलाचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल..देशांतर्गत रिफायनिंग उद्योगालाही संरक्षणसरकारने कच्चे आणि रिफाईंड खाद्यतेल यांच्यातील शुल्कातील फरक कायम ठेवला आहे. यामागे देशातील रिफायनिंग उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश आहे. रिफाईंड खाद्यतेलाची मोठ्या प्रमाणावर थेट आयात होऊ नये आणि देशांतर्गत तेल शुद्धीकरण उद्योगाला काम मिळावे, यासाठी हा फरक कायम ठेवण्यात आला आहे..कंपन्यांना MRP कमी करण्याचा सल्लाआयात शुल्कातील कपातीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत तातडीने पोहोचावा, यासाठी सरकारने खाद्यतेल उत्पादक आणि संबंधित उद्योग संघटनांना सूचना केल्या आहेत. आयात खर्च कमी झाल्याच्या प्रमाणात वितरकांसाठीची किंमत (PTD) आणि कमाल किरकोळ किंमत (MRP) कमी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. खाद्यतेल संघटनांनीही आपल्या सदस्य कंपन्यांना या शुल्क कपातीचा लाभ ग्राहकांना तातडीने देण्याचा सल्ला द्यावा, असे सरकारने म्हटले आहे..सरकारकडून बाजारावर लक्षआंतरराष्ट्रीय बाजारातील खाद्यतेलाच्या किमती तसेच देशांतर्गत बाजारातील दरांवर सरकार सातत्याने लक्ष ठेवणार आहे. ग्राहकांना दिलासा देतानाच शेतकरी आणि देशांतर्गत खाद्यतेल उद्योगाचे हितही जपले जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.