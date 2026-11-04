निवडणूक आयोगाचा यूटर्न, फॉर्म ६ मधून हटवला SIRचा कॉलम; २ आयुक्तांचा होता आक्षेप

Election Commission SIR Update: नवमतदार म्हणून नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाने मोठा बदल केला आहे. आयोगाने एसआयआरशी संबंधीत घोषणा ऑनलाइन फॉर्म ६मधून हटवली आहे. आता ज्या राज्यात एसआयआर प्रक्रिया सुरू आहे तिथेही नव्या मतदारांना ECINet पोर्टलवर फॉर्म ६ आणि एसआयआर घोषणा वेगवेगळी भरावी लागेल. याआधी एसआयआरशी संबंधित घोषणा फॉर्म ६मध्येच होती आणि अर्जदाराला त्याचं उत्तर देणं बंधनकारक होतं..निवडणूक आयोगाचे दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी फॉर्म ६मध्ये एसआयआरशी संबंधित घोषणेचा समावेश करण्यावर आक्षेप घेतला होता. हा मुद्दा चर्चेत असतानाच निवडणूक आयोगाने आता नवमतदारांसंदर्भात मोठा निर्णय घेतलाय. निवडणूक आयुक्तांनी फॉर्म ६मध्ये एसआयआरशी संबंधित घोषणा नियमानुसार नसल्याचं म्हटलं होतं. आता आयोगाने बदल करत दोन्ही प्रक्रिया वेगळ्या केल्या आहेत..BMC आयुक्त अश्विनी भिडेंना सुप्रीम कोर्टाचा दणका, नोव्हेंबरचं वेतन रोखण्याचे आदेश.फॉर्म ६ मध्ये काय बदल?फॉर्म ६ मध्ये SIR संदर्भातील घोषणेसाठी तीन पर्याय देण्यात आले होते. यामध्ये २०००च्या सुरुवातीला झालेल्या मागील SIR प्रक्रियेवेळी अर्जदाराचे नाव मतदार यादीत होते का, त्याच्या आई-वडिलांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव यादीत होते का, तसेच यापैकी कोणाचेही नाव नव्हते का, अशी माहिती विचारली जात होती. या प्रश्नांची उत्तरे दिल्याशिवाय अर्जदाराला पुढील प्रक्रिया पूर्ण करता येत नव्हती. आता ही घोषणा स्वतंत्र करण्यात आली असून पोर्टलवर त्यासाठी वेगळा अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आला आहे..सर्वोच्च न्यायालयात २६ ऑक्टोबर रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने फॉर्म 6 आणि एसआयआर घोषणा वेगळी करण्याचा निर्णय २१ ऑक्टोबर रोजी घेतल्याचे स्पष्ट केले होते. सुरुवातीला दोन्ही प्रक्रिया एकत्र ठेवल्यामुळे अर्जदारांना एकाच ओटीपी आणि ई-सहीद्वारे प्रक्रिया पूर्ण करता येत होती. मात्र, ऑनलाइन पद्धतीने घोषणा फॉर्म ६ मध्येच दाखवल्यामुळे मूळ अर्जात बदल केल्याचं वाटू शकतं असे आयोगाने मान्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.