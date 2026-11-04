देश

निवडणूक आयोगाचा यूटर्न, फॉर्म ६ मधून हटवला SIRचा कॉलम; २ आयुक्तांचा होता आक्षेप

ECI on SIR Process: ज्या राज्यात एसआयआर प्रक्रिया सुरू आहे तिथे नव्या मतदारांना ECINet पोर्टलवर फॉर्म ६ आणि एसआयआर घोषणा वेगवेगळी भरावी लागेल. हे दोन्ही एकत्र असण्यावरच दोन आयुक्तांनी आक्षेप घेतला होता.
Gyanesh Kumar

Gyanesh Kumar

esakal

सूरज यादव
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Election Commission SIR Update: नवमतदार म्हणून नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाने मोठा बदल केला आहे. आयोगाने एसआयआरशी संबंधीत घोषणा ऑनलाइन फॉर्म ६मधून हटवली आहे. आता ज्या राज्यात एसआयआर प्रक्रिया सुरू आहे तिथेही नव्या मतदारांना ECINet पोर्टलवर फॉर्म ६ आणि एसआयआर घोषणा वेगवेगळी भरावी लागेल. याआधी एसआयआरशी संबंधित घोषणा फॉर्म ६मध्येच होती आणि अर्जदाराला त्याचं उत्तर देणं बंधनकारक होतं.

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