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IMD Weather Alert : पुढील 20 तासांत 25 राज्यांत मुसळधार पावसाचा इशारा; वाऱ्याचा वेग ताशी 75 किमीपर्यंत जाण्याची शक्यता, महाराष्ट्रातील विदर्भातही पावसाचा जोर

IMD Heavy Rain Alert for 25 States : देशातील २५ राज्यांत मुसळधार पाऊस, मेघगर्जना आणि वादळी वाऱ्यांचा इशारा देण्यात आला आहे. काही भागांत वाऱ्याचा वेग ताशी ७५ किमीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra, MP and Rajasthan Rain Alert

Maharashtra, MP and Rajasthan Rain Alert

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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IMD 25 States Weather Alert : देशभरात माॅन्सून पुन्हा सक्रिय झाला असून अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस, विजांचा कडकडाट आणि वादळी वाऱ्यांची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) ११ सप्टेंबरसाठी हवामानाचा इशारा जारी केला (IMD Heavy Rain Alert) आहे. पुढील २० तासांत देशातील सुमारे २५ राज्यांमध्ये पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असून काही भागांत वाऱ्याचा वेग ताशी ७५ किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो.

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