IMD Weather Alert : पुढील 20 तासांत 25 राज्यांत मुसळधार पावसाचा इशारा; वाऱ्याचा वेग ताशी 75 किमीपर्यंत जाण्याची शक्यता, महाराष्ट्रातील विदर्भातही पावसाचा जोर

IMD 25 States Weather Alert : देशभरात माॅन्सून पुन्हा सक्रिय झाला असून अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस, विजांचा कडकडाट आणि वादळी वाऱ्यांची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) ११ सप्टेंबरसाठी हवामानाचा इशारा जारी केला (IMD Heavy Rain Alert) आहे. पुढील २० तासांत देशातील सुमारे २५ राज्यांमध्ये पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असून काही भागांत वाऱ्याचा वेग ताशी ७५ किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो..दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, सिक्कीम, केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे..दिल्ली-एनसीआरमध्ये जोरदार पावसाची शक्यतादिल्ली, हरियाणा आणि पंजाबमध्ये १४ आणि १५ सप्टेंबर रोजी काही भागांत मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. दिल्लीतील नजफगड, सफदरजंग, पालम, पीतमपुरा आणि कुतुब मीनार परिसरात जोरदार वाऱ्यासह पाऊस पडू शकतो. या काळात वाऱ्याचा वेग ताशी ४० ते ५० किलोमीटर राहण्याचा अंदाज आहे. दिल्लीचे कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २६ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे..Vande Mataram Karnataka Order : काँग्रेस सरकारचा मोठा निर्णय! शासकीय कार्यक्रमात 'वंदे मातरम्'ची आता फक्त 2 कडवीच गायली जाणार; नवा आदेश जारी.उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये वादळी पावसाचा इशाराउत्तर प्रदेशातील लखनौ, कानपूर, नोएडा, गाझियाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली आणि मेरठसह अनेक जिल्ह्यांत मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. काही भागांत वाऱ्याचा वेग ताशी ७० किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो. बिहारमधील पाटणा, गया, मुझफ्फरपूर, भागलपूर आणि पूर्णिया या भागांसह अनेक जिल्ह्यांत मेघगर्जनेसह पाऊस आणि वादळी वारे वाहण्याची शक्यता आहे. येथे वाऱ्याचा वेग ताशी ४० ते ४५ किलोमीटर राहण्याचा अंदाज आहे..महाराष्ट्रातील विदर्भातही पावसाचा जोरमहाराष्ट्रातील विदर्भाच्या बहुतांश भागांत ११ ते १४ सप्टेंबरदरम्यान मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. विशेषतः ११ आणि १२ सप्टेंबर रोजी काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडू शकतो. मराठवाड्यातही मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे..ओडिशा, छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेशात अतिवृष्टीचा इशाराछत्तीसगड, किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेश आणि ओडिशामध्ये मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. छत्तीसगडमध्ये ११ ते १४ सप्टेंबरदरम्यान अनेक भागांत व्यापक पाऊस आणि मेघगर्जनेसह वादळी हवामान राहण्याची शक्यता आहे. ११ सप्टेंबरला काही ठिकाणी अतिमुसळधार, तर १२ सप्टेंबरला मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टी भागात समुद्रातील वाऱ्यांचा वेग वाढण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी आणि मच्छीमारांनी विशेष खबरदारी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..Sonam Wangchuk Protest : जंतर-मंतरनंतर सोनम वांगचुक आणखी एका मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत, केंद्र सरकारला इशारा देत केली मोठी घोषणा; काय आहे मागणी?.मध्य प्रदेशात मुसळधार पावसाची शक्यताभोपाळ, इंदूर, जबलपूर आणि ग्वाल्हेरसह मध्य प्रदेशातील अनेक भागांत मुसळधार पावसासह ताशी ६५ किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. पश्चिम मध्य प्रदेशात १२ ते १४ सप्टेंबरदरम्यान पावसाचा जोर राहण्याची शक्यता असून १२ सप्टेंबरला काही ठिकाणी अति मुसळधार पाऊस पडू शकतो. ११ आणि १३ सप्टेंबरला मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. पूर्व मध्य प्रदेशात ११ ते १४ सप्टेंबरदरम्यान अनेक भागांत पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..राजस्थानसह ईशान्येकडील राज्यांमध्येही पावसाचा अंदाजराजस्थानातील जयपूर, जोधपूर, कोटा, अजमेर आणि बिकानेर परिसरात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. पूर्व राजस्थानात १३ ते १५ सप्टेंबरदरम्यान अनेक भागांत पावसाचा जोर वाढू शकतो. १३ आणि १४ सप्टेंबरला मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. ईशान्य भारतातील अरुणाचल प्रदेश, आसाम आणि मेघालय तसेच केरळ, माहे आणि तेलंगणातील काही भागांतही मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..उत्तराखंडमध्ये दरडी कोसळण्याचा धोकाउत्तराखंडमध्ये ११ ते १४ सप्टेंबरदरम्यान अनेक भागांत पाऊस, मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटाची शक्यता आहे. १० ते १३ सप्टेंबरदरम्यान काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. डोंगराळ भागात मुसळधार पावसामुळे दरडी कोसळण्याचा धोका वाढू शकतो..अनेक राज्यांत वादळी वाऱ्यांसह विजांचा कडकडाटमराठवाडा, ओडिशा, रायलसीमा आणि तामिळनाडूमध्ये विजांच्या कडकडाटासह ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. बिहार, पूर्व राजस्थान, झारखंड, तेलंगणा, अंदमान-निकोबार बेटे आणि पश्चिम बंगालमध्ये ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वारे वाहू शकतात. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि ईशान्येकडील काही राज्यांमध्ये मेघगर्जना, वादळ आणि विजांचा इशारा देण्यात आला आहे..समुद्रातही वेगवान वारे; किनारपट्टीला सतर्कतेचा इशाराअरबी समुद्रात, विशेषतः सोमालियाच्या किनारपट्टीजवळ आणि नैऋत्य अरबी समुद्राच्या काही भागांत ताशी ४५ ते ५५ किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. वाऱ्याचा वेग झोतासह ताशी ६५ किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो. बंगालच्या उपसागरात तसेच पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बांगलादेश आणि उत्तर आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहू शकतात. झोतासह हा वेग ताशी ६० किलोमीटरपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे..नागरिकांनी काळजी घेण्याचे आवाहनवादळी वाऱ्यामुळे झाडे तसेच त्यांच्या फांद्या कोसळण्याचा धोका आहे. त्यामुळे पावसाच्या वेळी झाडाखाली आश्रय घेऊ नये. जीर्ण घरे, मातीच्या भिंती आणि कमकुवत संरचनांपासून दूर राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. डोंगराळ भागात दरडी कोसळण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी सतर्क राहावे. दृश्यमानता कमी असल्यास वाहनांचा वेग कमी ठेवावा. घराबाहेर पडण्यापूर्वी आपल्या भागातील हवामानाचा ताजा अंदाज आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचना तपासाव्यात..दरम्यान, IMD च्या १० ते १६ सप्टेंबरच्या अंदाजानुसार, देशाच्या वायव्य आणि मध्य भागांत माॅन्सूनची सक्रियता पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि उत्तराखंडमध्ये पावसाचा जोर राहणार असून दिल्ली-एनसीआर, पंजाब आणि हरियाणामध्ये आठवड्याच्या उत्तरार्धात पावसाची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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