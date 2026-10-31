ज्ञानेश कुमार यांची खुर्ची धोक्यात? ‘इंडिया’ आघाडीचा मुख्य निवडणूक आयुक्ताविरोधात जनता महाभियोग, नेमके काय आरोप केले?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत ‘इंडिया’ आघाडीने त्यांच्या विरोधात ‘जनता महाभियोग’ प्रस्ताव मांडला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या विशेष बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. यावेळी विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली. या बैठकीला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीतील विविध पक्षांचे खासदार आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून स्वतंत्रपणे काम केले जात नसून ते सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली निर्णय घेत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला..विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळातील अनेक निर्णयांवर आक्षेप घेतला आहे. निवडणूक प्रक्रियेत फेरफार करून ‘व्होट चोरी’चा प्रयत्न होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. देशभरातील मतदार याद्यांमधून तब्बल १३.२ कोटी मतदारांची नावे बेकायदेशीरपणे हटवण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आला.नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ च्या नियमांमध्ये परस्पर बदल करण्यात आल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला..Youth Congress Protest in Karad Against Sanjay Gaikwad : शेतकऱ्यांच्या वक्तव्याचा निषेध; कऱ्हाडमध्ये आमदार संजय गायकवाड यांच्या पुतळ्याला मांसाचे तुकडे अडकवत युवक काँग्रेसचे आक्रमक आंदोलन.त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाच्या ECINET या डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमातून मतदार याद्यांवर गैरवाजवी नियंत्रण मिळवले जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. आयोगातील अन्य दोन आयुक्तांचे मत विचारात न घेता एकतर्फी निर्णय घेतले जात असल्याचा आक्षेपही विरोधकांनी नोंदवला. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या सांगण्यावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त काम करत असल्याचा आरोप करण्यात आला..दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात इंडिया आघाडीने सुरू केलेल्या ‘व्होट चोरी’ आंदोलनाचा पुढचा टप्पा १ नोव्हेंबरला पार पडणार आहे. नवी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर विरोधकांकडून मोठ्या रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यापूर्वी याच मैदानावर जनता महाभियोग कार्यक्रम घेण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र, प्रशासनाने परवानगी नाकारल्याने हा कार्यक्रम खर्गे यांच्या निवासस्थानी आयोजित करण्यात आला.या प्रक्रियेचे अध्यक्षपद लोकसभेच्या माजी सभापती मीरा कुमार यांनी सांभाळले. आगामी रॅलीत काँग्रेस आणि मित्रपक्षांचे कार्यकर्ते, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ, विरोधी पक्षांचे नेते आणि मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणामुळे नुकसान झाल्याचा दावा करणारे नागरिक सहभागी होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.