Exit Poll Predictions 2026 : पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये कोणाची सत्ता येणार? 'एक्झिट पोल'चे धक्कादायक आकडे, ममता बॅनर्जींच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग?

India assembly election exit polls 2026 : चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांची मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाली असून आता सर्वांचे लक्ष एक्झिट पोल्सकडे लागले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये दुसऱ्या टप्प्याचे मतदान २९ एप्रिल रोजी पार पडल्याने निवडणुकीचा प्रचार आणि मतदानाचा धुरळा अखेर शांत झाला आहे..आसाम, केरळ आणि पुदुच्चेरी येथे ९ एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान झाले होते. तर, तामिळनाडूमध्ये २३ एप्रिल रोजी मतदान पार पडले. पश्चिम बंगालमध्ये मात्र दोन टप्प्यांत मतदान घेण्यात आले..मतदान संपल्यानंतर विविध संस्थांनी जाहीर केलेल्या एक्झिट पोल्समध्ये काही राज्यांत स्पष्ट कल दिसून येत आहे. मात्र, हे केवळ अंदाज असून अंतिम निकाल ४ मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीनंतरच स्पष्ट होणार आहेत..आसाममध्ये भाजप आघाडीला स्पष्ट बहुमताचा अंदाजआसाम विधानसभेच्या १२६ जागांसाठी मतदान झाले असून बहुमतासाठी ६४ जागांची आवश्यकता आहे. बहुतांश एक्झिट पोल्समध्ये भाजप आघाडीला स्पष्ट आघाडी मिळताना दिसत आहे.'Axis My India' च्या अंदाजानुसार भाजप आघाडीला ८८ ते १०० जागा मिळू शकतात, तर काँग्रेस आघाडीला २४ ते ३६ जागांवर समाधान मानावे लागू शकते.'Matrize' च्या सर्वेक्षणात भाजप आघाडीला ८५ ते ९५ जागा, काँग्रेस आघाडीला २५ ते ३२ जागा आणि इतरांना ६ ते १२ जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.'People's Pulse' च्या एक्झिट पोलनुसार भाजप आघाडी ६८ ते ७२ जागांसह सत्तेत परतू शकते..केरळमध्ये UDF ला आघाडी, LDF ला धक्का बसण्याची शक्यताकेरळ विधानसभेच्या १४० जागांसाठी मतदान झाले असून बहुमतासाठी ७१ जागांची गरज आहे. बहुतांश एक्झिट पोल्समध्ये काँग्रेस नेतृत्वाखालील UDF आघाडी सत्तेच्या जवळ असल्याचे दिसत आहे.'Axis My India' नुसार UDF ला ७८ ते ९० जागा मिळू शकतात, तर सत्ताधारी LDF ला ४९ ते ६२ जागांचा अंदाज आहे. भाजप आघाडीला ० ते ३ जागा मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.'Matrize' आणि 'People's Pulse' या दोन्ही संस्थांच्या अंदाजातही UDF ला आघाडी दर्शवण्यात आली आहे..तामिळनाडूमध्ये DMK आघाडीची सत्ता कायम राहण्याची चिन्हेतामिळनाडू विधानसभेच्या २३४ जागांसाठी मतदान पार पडले असून बहुमताचा आकडा ११८ आहे. विविध एक्झिट पोल्समध्ये DMK आघाडी पुन्हा सत्तेत येण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.'Matrize' च्या अंदाजानुसार DMK आघाडीला १२२ ते १३२ जागा मिळू शकतात. AIADMK आघाडीला ८७ ते ११० जागांचा अंदाज आहे.'People's Pulse' नुसार DMK आघाडीला १२५ ते १४५ जागा मिळू शकतात, तर AIADMK आघाडी ६५ ते ८० जागांदरम्यान राहू शकते. अभिनेता विजय यांच्या TVK पक्षालाही काही प्रमाणात यश मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..पुदुच्चेरीमध्ये भाजप आघाडी पुन्हा सत्तेत?केंद्रशासित प्रदेश पुदुच्चेरीमध्ये ३० जागांसाठी मतदान झाले असून बहुमतासाठी १६ जागांची आवश्यकता आहे.'Axis My India' च्या एक्झिट पोलनुसार भाजप आघाडीला १६ ते २० जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. काँग्रेस आघाडीला ६ ते ८ जागा मिळू शकतात, तर इतरांच्या खात्यात ३ ते ७ जागा जाण्याची शक्यता आहे..पश्चिम बंगालमध्ये कोणाकडे बहुमत?पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीनंतर समोर आलेल्या विविध एक्झिट पोल्समध्ये अत्यंत चुरशीची लढत दिसून येत आहे. काही सर्वेक्षणांमध्ये भाजपला स्पष्ट आघाडी दाखवण्यात आली आहे, तर काही ठिकाणी तृणमूल काँग्रेस (TMC) जोरदार टक्कर देताना दिसत आहे.पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या एकूण २९४ जागा असून, सरकार स्थापनेसाठी १४८ जागांचे बहुमत आवश्यक आहे.'P-MARQ' च्या एक्झिट पोलनुसार, भाजपला १५० ते १७५ जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर सत्ताधारी TMC ला ११८ ते १३८ जागा मिळू शकतात, असे या सर्वेक्षणात म्हटले आहे.दुसरीकडे, 'Matrize' च्या एक्झिट पोलनुसार भाजपला १४६ ते १६१ जागा मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तर TMC ला १२५ ते १४० जागा मिळू शकतात. याशिवाय इतर पक्षांच्या खात्यात ६ ते १० जागा जाण्याचा अंदाज आहे. बहुतांश एक्झिट पोल्समध्ये पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आघाडीवर असल्याचे चित्र दिसत आहे..एकूणच, एक्झिट पोल्समध्ये पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पुदुच्चेरीमध्ये भाजप आघाडी, केरळमध्ये UDF आणि तामिळनाडूमध्ये DMK आघाडी मजबूत स्थितीत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. मात्र, अंतिम निकाल ४ मे रोजी मतमोजणीनंतरच स्पष्ट होणार आहेत.