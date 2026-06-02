India Nepal Border Dispute : लिपुलेख-कालापानी वादात चीनची एन्ट्री? भारताने नेपाळला सुनावले; द्विपक्षीय यंत्रणा असताना तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही!

नवी दिल्ली : भारताने नेपाळसोबतच्या सीमावादाच्या प्रश्नावर कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपाची शक्यता स्पष्टपणे फेटाळून लावली (India Nepal border dispute latest update) आहे. नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी भारत-नेपाळ सीमावाद सोडवण्यासाठी चीन आणि ब्रिटनच्या सहभागाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केल्यानंतर भारताने ही भूमिका जाहीर केली..परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी मंगळवारी (२ जून) झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सर्व सीमा-संबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठी आधीपासूनच द्विपक्षीय यंत्रणा अस्तित्वात आहे. त्यामुळे या विषयात कोणत्याही तिसऱ्या देशाची भूमिका असू शकत नाही..'सीमावाद सोडवण्यासाठी तिसऱ्या पक्षाची गरज नाही'जयस्वाल म्हणाले, "भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा कार्यरत आहे. हा दोन्ही देशांमधील परस्पर संमतीचा विषय असून त्यात कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाला स्थान नाही. सर्व संबंधितांनी ही बाब लक्षात घ्यावी.".नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी रविवारी संसदेत बोलताना भारतासोबतच्या सीमावादाबाबत चीन आणि ब्रिटनशीही चर्चा सुरू असल्याचे म्हटले होते. ब्रिटिशकालीन करार आणि नकाशांशी हा प्रश्न संबंधित असल्याने ब्रिटनलाही चर्चेत सहभागी करून घ्यावे, असे त्यांचे मत होते..९८ टक्के सीमांकन पूर्णरणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, 'भारत-नेपाळ सीमेपैकी सुमारे ९८ टक्के भागाचे सीमांकन पूर्ण झाले आहे. मात्र, काही भागांमध्ये गंडक नदीच्या प्रवाहात झालेल्या बदलांमुळे सीमा निश्चितीचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. काही ठिकाणी 'नो-मॅन्स लँड'वरील अतिक्रमण आणि सीमारेषेजवळील भूभागांवरील कब्जाच्या घटना समोर आल्या आहेत. या सर्व प्रकरणांचे संयुक्तपणे सर्वेक्षण आणि नकाशांकन करण्याचे काम दोन्ही देशांकडून सुरू आहे.'.लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानीवरून वादभारत आणि नेपाळ यांच्यातील प्रमुख सीमावाद लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी या भागांवरून आहे. नेपाळ या प्रदेशांवर आपला दावा सांगत असताना भारत सातत्याने हे तीनही भाग उत्तराखंड राज्याचा अविभाज्य भाग असल्याचे सांगत आला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, उर्वरित प्रलंबित प्रश्न विद्यमान द्विपक्षीय यंत्रणा आणि प्रस्थापित प्रक्रियांद्वारे सोडवण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे..नेपाळमध्ये राजकीय वाद तीव्रदरम्यान, बालेन शाह यांनी संसदेत नेपाळकडूनही भारतीय भूभागावर अतिक्रमण झाल्याचे मान्य केल्याने त्यांच्या वक्तव्यावरून नेपाळमध्ये राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्ष तसेच विविध विद्यार्थी संघटनांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलन सुरू केले आहे. भारताने मात्र सीमावादासह सर्व प्रलंबित प्रश्न शांततापूर्ण संवाद आणि द्विपक्षीय चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्याच्या आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे.