Janakpur Dham Ayodhya Cantt Express: Route and Key Details : भारत आणि नेपाळमधील धार्मिक आणि सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ करणारी महत्त्वाची रेल्वे सेवा लवकरच सुरू होणार आहे. भगवान श्रीरामांचे जन्मस्थान अयोध्या आणि माता सीतेचे जन्मस्थान मानले जाणारे जनकपूर धाम ही दोन पवित्र धार्मिक स्थळे आता थेट रेल्वेने जोडली जाणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नेपाळचे पंतप्रधान बालेन्द्र 'बालेन' शाह २३ नोव्हेंबर रोजी या रेल्वे सेवेचे व्हर्च्युअल माध्यमातून उद्घाटन करणार आहेत. 'जनकपूर धाम-अयोध्या कॅन्ट एक्सप्रेस' असे या गाडीचे नाव असून, ती १५५९५ आणि १५५९६ या क्रमांकांनी धावणार आहे. .या रेल्वे मार्गाचे एकूण अंतर सुमारे ६०४ किलोमीटर असून, प्रवास पूर्ण करण्यासाठी जवळपास १९ तास लागतील. २३ नोव्हेंबर रोजी या गाडीची पहिली फेरी अयोध्येतून सुरू होईल. तर सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी नियमित सेवा २८ नोव्हेंबरपासून उपलब्ध होणार आहे. ही साप्ताहिक एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश, बिहार आणि नेपाळला जोडणार आहे..या प्रमुख स्थानकांवर असेल थांबाया रेल्वे गाडीला भारतातील जयनगर, मधुबनी, शिशो (दरभंगा), सीतामढी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपूर, बस्ती, मनकापूर आणि अयोध्या धाम या १० प्रमुख स्थानकांवर थांबा असेल. अयोध्या कॅन्ट आणि जनकपूर धाम ही या गाडीची अंतिम स्थानके असतील. जयनगर येथून ही गाडी नेपाळमध्ये प्रवेश करेल..परदेशातून आंदोलनांना आर्थिक मदत; नेपाळ-बांगलादेशसारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न, माजी सॉलिसिटर जनरल यांचा मोठा दावा.१७ डबे, AC आणि स्लीपरची सुविधाया एक्सप्रेसमध्ये आधुनिक LHB तंत्रज्ञानाचे एकूण १७ डबे असतील. यामध्ये वातानुकूलित आणि स्लीपर श्रेणीचे डबे उपलब्ध असतील. मात्र, जनरल डबे नसतील. तसेच RAC आणि वेटिंग तिकीट सुविधाही उपलब्ध नसल्याची माहिती आहे. प्रवाशांकडे कन्फर्म तिकीट असणे आवश्यक असेल. जयनगर ते जनकपूर धामदरम्यान विद्युतीकरण झालेले नसल्याने या मार्गावर डिझेल इंजिनचा वापर केला जाणार आहे. .प्रवाशांसाठी ओळखपत्र अनिवार्यभारत आणि नेपाळच्या नागरिकांना एकमेकांच्या देशात जाण्यासाठी व्हिसाची आवश्यकता नसली, तरी वैध ओळखपत्र सोबत ठेवणे बंधनकारक आहे. प्रौढ भारतीय प्रवाशांनी पासपोर्ट किंवा मतदार ओळखपत्र सोबत ठेवावे. तिकीट बुकिंग IRCTC वेबसाइट, ॲप आणि रेल्वे आरक्षण केंद्रांवरून करता येईल. मात्र, वेळापत्रक आणि भाडे जाहीर झाल्यानंतरच बुकिंग सुरू होईल. .या थेट रेल्वे सेवेमुळे अयोध्या आणि जनकपूर धाम येथील धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळणार असून, सीमावर्ती भागातील व्यापार, वाहतूक आणि स्थानिक व्यवसायांनाही फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.