१६ वर्षांच्या भावाला आणून द्या आणि सामना खेळवा; पहलगाम हल्ल्यात मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांचा भारत-पाकिस्तान मॅचला विरोध

आशिया कप २०२५ स्पर्धेत आज भारत - पाकिस्तान सामना होणार आहे. या सामन्याला देशभरातून चाहत्यांनी विरोध केला आहे. पहलागममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानं ऑपरेशन सिंदूर राबवत पाकिस्तानला धडा शिकवला. यानंतर आता पाकिस्तानशी सामना कशाला असा प्रश्न चाहते उपस्थित करत आहेत. पहलगाम हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या तरुणाच्या नातेवाईकांनीही यावर प्रतिक्रिया दिलीय. माझ्या भावावर गोळ्या झाडल्या गेल्या. तो मला पुन्हा द्या आणि नंतर पाकिस्तानसोबत सामना खेळा अशा शब्दात सावन परमार यांनी भावना व्यक्त केल्या आहेत..पहलगाममध्ये २२ एप्रिल २०२५ रोजी दहशतवादी हल्ला झाला होता. या दहशतवाद्यांना पाकिस्तानने रसद पुरवली होती. दहशतवादी हल्ला झाला होता. या दहशतवाद्यांना पाकिस्तानने रसद पुरवली होती. दहशतवाद्यांकडून पर्यटक आणि लोकांना धर्म विचारून त्यांची हत्या करण्यात आलेली. त्यानंतर भारत सरकारने ऑपरेशन सिंदूर राबवत पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले होते..पाकिस्तानविरुद्ध सामन्यात अर्शदीप सिंगला संधी मिळणार? कशी असेल भारतीय संघाची प्लेईंग XI?.पहलगाम हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता. यात गुजरातच्या भावनगर इथल्या यतेश परमार आणि त्यांचा मुलगा सुमित परमार यांचा समावेश होता. यतेश यांचा दुसरा मुलगा आणि सुमित यांचा भाऊ सावन परमारने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावर प्रश्न उपस्थित केलाय..सावन परमारने म्हटलं की, पाकिस्तानसोबत कसलाच व्यवहार झाला नाही पाहिजे. तो दहशतवादी देश आहे. जर तुम्हाला पाकिस्तानसोबत खेळायचंय तर माझा १६ वर्षांचा भाऊ पहलगाममध्ये मारला गेला त्याला आधी परत आणून द्या. भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवलं. तरीही आता जर एक सामना होत असेल तर ऑपरेशन सिंदूर व्यर्थ आहे..सुमित परमार याची आई किरण यांनीही म्हटलं की, भारत-पाकिस्तान सामना होऊ नये. पंतप्रधानांना विचारायचंय की जर ऑपरेशन सिंदूर संपलं नसेल तर भारत-पाकिस्तान सामना का होतोय? देशवासियांना मी सांगेन की तुम्ही त्या कुटुंबियांना भेटायला जा ज्यांनी पहलगाम हल्ल्यात जवळच्या लोकांना गमावलंय. बघा त्यांचं दु:ख. अजूनही जखमा भरलेल्या नाहीत..