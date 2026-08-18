संयम राखला! जंतर-मंतरवर लाठीचार्जबाबत दिल्ली पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात दिलं उत्तर; म्हणाले, आंदोलनाला परवानगीच दिली नव्हती

Jantar Mantar Lathi Charge: जंतर मंतरवर झालेल्या सीजेपीच्या आंदोलनावेळी कऱण्यात आलेल्या लाठीचार्जबाबत दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दिलंय. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रद्वारे दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं की, जास्ती जास्त संयम राखून कारवाई केली गेली. ३० हजार आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडले होते आणि हिंसाचार व्हायला लागला होता. २४० पोलीस कर्मचाऱ्यांना जखमी केलं गेलं असाही दावा केला आहे..जास्ती जास्त संयम राखताना कमीत कमी बळाचा वापर केला गेला असं पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं. नवी दिल्लीचे डीसीपी सचिन शर्मा यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं की, गर्दी हिंसक झाली होती आणि अनेक प्रकारचे बॅरिकेड्स लावलेले तोडून टाकले होते. आंदोलक संसदेच्या दिशेनं येण्याचा प्रयत्न करत होते..राम मंदिर दान चोरी प्रकरणी चंपत राय यांच्यासह अनिल मिश्रांना क्लीन चीट; SIT अहवालात आठ जणांचेच नाव.सर्वोच्च न्यायालयात दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांवर करण्यात आलेल्या लाठीचार्जप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आलीय. या याचिकेवर उत्तर देण्याबाबत दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावण्यात आली होती. न्यायालयाने सुरुवातीला संकेत दिले होते की, सुरक्षा दलाकडून करण्यात आलेल्या बळाच्या वापराबाबत चौकशी समिती स्थापन करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला उत्तर देण्यास सांगितलं होतं..जंतर मंतरवरील आंदोलनाबाबत पोलिसांनी सांगितलं की, फक्त २० जून रोजी आंदोलनाला परवानगी दिली होती. सायंकाळी ५ वाजल्यानंतर आंदोलकांनी आंदोलनस्थळ रिकामं केलं नाही. २० जुलैला आंदोलनाचं स्वरुप मोठं झालं. चलो संसद मोर्चासाठी परवानगी घेतली नव्हती आणि दिलीही नव्हती. नवी दिल्लीत २१ जून रोजी कलम १६३ लागू केलं होतं अशीही माहिती पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.