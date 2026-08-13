Jharkhand Naxal-Free Push: झारखंड नक्षलमुक्तीकडे मोठे पाऊल; चाईबासाही नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांच्या यादीतून बाहेर

रांची/नवी दिल्ली : झारखंडमधील नक्षलविरोधी अभियानाला मोठे यश मिळाले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या नव्या अहवालानुसार, पश्चिम सिंहभूममधील चाईबासा या जिल्ह्यालाही नक्षलग्रस्त भागांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे देशातील एकही जिल्हा आता ‘अति-नक्षलग्रस्त’ श्रेणीत राहिलेला नाही..३८ जिल्ह्यांवर मात्र केंद्राचे लक्षनक्षलवादाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात कमी झाला असला तरी भविष्यात नक्षली संघटनांना पुन्हा बळ मिळू नये, यासाठी केंद्र सरकारने ९ राज्यांतील ३८ जिल्ह्यांना ‘लीगेसी अँड थ्रस्ट’ श्रेणीत ठेवले आहे.झारखंडमधील चाईबासा, बोकारो, चतरा आणि लातेहार या चार जिल्ह्यांचा या श्रेणीत समावेश आहे. त्यामुळे या भागांमध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलांची तैनाती आणि नक्षलविरोधी कारवायांवर लक्ष कायम राहणार आहे..चतरा कोळसा प्रकल्पातील लेव्ही प्रकरणात १२ दोषीदरम्यान, चतरा जिल्ह्यातील मगध आणि आम्रपाली कोळसा प्रकल्पांशी संबंधित अवैध फंडिंग आणि लेव्ही वसुली प्रकरणात एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.न्यायाधीश अभिमन्यू कुमार यांच्या न्यायालयाने प्रतिबंधित उग्रवादी संघटना टीपीसी (तृतीय प्रस्तुति कमिटी)चा सक्रिय सदस्य बिंदेश्वर गंझूसह एकूण १२ आरोपींना दोषी ठरवले..८ आरोपींचा जामीन रद्दनिकालानंतर जामिनावर असलेल्या आठ दोषी आरोपींचा जामीन रद्द करण्यात आला असून त्यांना तात्काळ तुरुंगात पाठवण्यात आले. उर्वरित चार आरोपी आधीपासूनच न्यायालयीन कोठडीत आहेत.या सर्व १२ दोषींच्या शिक्षेवर १८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे..कोळसा व्यावसायिकांकडून धमकावून लेव्ही वसुलीतपास यंत्रणांच्या आरोपानुसार, आरोपी कोळसा व्यावसायिक, कंत्राटदार आणि वाहतूकदारांना धमक्या देऊन त्यांच्याकडून लेव्ही वसूल करत होते. या माध्यमातून जमा होणारा पैसा टीपीसी या उग्रवादी संघटनेला आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी वापरला जात असल्याचा आरोप होता.एकीकडे चाईबासासारख्या जिल्ह्याला नक्षलग्रस्त यादीतून वगळण्यात आले आहे, तर दुसरीकडे लेव्ही आणि अवैध निधीपुरवठ्याच्या प्रकरणात न्यायालयीन कारवाईला वेग आला आहे. त्यामुळे झारखंडमधील नक्षलविरोधी अभियानात सुरक्षा कारवाईसोबत आर्थिक नेटवर्कवरही घाला घालण्यात येत असल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.