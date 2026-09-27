Women’s Uprising: नक्षलवाद्यांच्या बालेकिल्ल्यात महिलांची क्रांती; TSPC चे 'बंद'चे फर्मान झुगारून ८,५०० महिलांची भव्य सभा

एकेकाळी नक्षलवादी संघटनेच्या दहशतीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या झारखंडमधील पलामू जिल्ह्यातील मनातू परिसरात महिलांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत वेगळा संदेश दिला आहे. ८०० महिला स्वयंसहाय्यता गटांमधील सुमारे ८,५०० महिला आमसभेसाठी एकत्र आल्या. विशेष म्हणजे, प्रतिबंधित TSPCने २४ ते २६ सप्टेंबरदरम्यान पलामूसह झारखंडमधील सात जिल्ह्यांत बंदचे आवाहन केले असताना ही सभा झाली..TSPCने उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथे झालेल्या चकमकीत संघटनेचा प्रमुख ब्रजेश गंझू ठार झाल्याच्या निषेधार्थ हा बंद पुकारला होता. संघटनेने या कारवाईला कथित बनावट चकमक म्हटले असून या दाव्याची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही. चतरा, हजारीबाग, पलामू, लातेहार, गढवा, लोहरदगा आणि गुमला या सात जिल्ह्यांत बंदचे आवाहन करण्यात आले होते..८०० बचत गटांच्या ८,५०० महिला एकत्रमनातूच्या चक परिसरात झारखंड स्टेट लाईव्हलीहूड प्रमोशन सोसायटीशी (JSLPS) जोडलेल्या महिला स्वयंसहाय्यता गटांची मोठी आमसभा झाली. सुमारे ८,५०० महिलांनी या सभेत सहभाग घेतला. यावेळी बचत गटांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या व्यवसायांचा आणि आर्थिक उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला.महिलांनी बचत, व्यवसाय आणि स्थानिक पातळीवरील आर्थिक उपक्रमांबाबत चर्चा केली. एकेकाळी दहशतीमुळे सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासही अडचणी असलेल्या भागात एवढ्या मोठ्या संख्येने महिलांचे एकत्र येणे हा महत्त्वाचा सामाजिक बदल मानला जात आहे..नक्षलवादाच्या सावटातून आर्थिक स्वावलंबनाकडेमनातू परिसर पूर्वी नक्षलवादी कारवायांसाठी संवेदनशील मानला जात होता. मात्र, स्वयंसहाय्यता गटांच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बचत गटांमुळे महिलांना एकत्र येणे, व्यवसाय करणे आणि गावातील आर्थिक निर्णयांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळत आहे.या पार्श्वभूमीवर TSPCच्या बंदच्या काळात हजारो महिलांची आमसभा होणे हे स्थानिक पातळीवर बदलत असलेल्या परिस्थितीचे उदाहरण म्हणून पाहिले जात आहे..सात जिल्ह्यांत TSPCचा तीन दिवसांचा बंदब्रजेश गंझूच्या मृत्यूच्या निषेधार्थ TSPCने २४ ते २६ सप्टेंबरदरम्यान तीन दिवसांचा बंद जाहीर केला होता. संघटनेच्या कथित निवेदनात ब्रजेश गंझूला केरेडारीच्या जंगलातून ताब्यात घेतल्यानंतर वाराणसी येथे नेऊन चकमकीत ठार केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या दाव्याची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही.बंदच्या पार्श्वभूमीवर संवेदनशील भागात पोलिस आणि सुरक्षा दलांना सतर्क ठेवण्यात आले होते. उपलब्ध अहवालांनुसार, बंदच्या आवाहनामुळे पोलिसांनी गस्त आणि सुरक्षा व्यवस्था वाढवली होती..महिलांचा सहभाग ठरतोय महत्त्वाचामनातूसारख्या पूर्वी नक्षलवादाच्या सावटाखाली असलेल्या भागात महिलांचे स्वयंसहाय्यता गट केवळ बचत आणि कर्जापुरते मर्यादित न राहता सामाजिक आणि आर्थिक सहभागाचे माध्यम बनत आहेत. हजारो महिलांनी एकत्र येऊन केलेली ही आमसभा त्याच बदलाची झलक दाखवते.पलामू प्रशासनाच्या अधिकृत माहितीनुसार, किशोर कौशल हे पलामू रेंजचे डीआयजी आहेत. स्थानिक पातळीवर सुरक्षा यंत्रणा आणि समुदाय यांच्यातील सहभाग वाढत असताना महिलांचा वाढता सार्वजनिक सहभाग या भागातील बदलत्या सामाजिक वातावरणाकडे लक्ष वेधतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.